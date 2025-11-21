WATCH: वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में क्विक-फायर कैमियो से ढहाया कहर, 4 छक्के, 2 चौके, 15 बॉल में 38 रन

Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final: वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार कैमियो करके दुनिया को अपनी प्रतिभा का एहसास दिलाया। 14 साल के इस खिलाड़ी ने दोहा में बांग्लादेश A के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया A को शानदार शुरुआत दिलाई। 195 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, सूर्यवंशी ने पहले दो ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम की लय तय की।.

इंडिया A को बांग्लादेश A के खिलाफ सेमीफाइनल में 195 रन का मुश्किल टारगेट मिला था। पिच धीमी होने के कारण, भारतीय ओपनर्स पर मेन इन ब्लू को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी।

वैभव ने शुरू से ही बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। 14 साल के वैभव ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाकर इंडिया A को जीत दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक और छक्का और एक चौका लगाकर पहले ओवर में 19 रन बनाए।

दूसरे ओवर में भी ऐसा ही हुआ, स्पिनर मेहरब को लगातार छक्के मारकर ओवर खत्म किया। इंडिया A ने 19 गेंदों में 50 रन बनाए, जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में सबसे तेज रन थे। सूर्यवंशी इसके तुरंत बाद 38 रन पर आउट हो गए, उन्होंने टॉप ऑर्डर में अपना काम पूरा कर लिया था।