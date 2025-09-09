Ind vs UAE Asia Cup: यूएई के खिलाफ ऑलराउंडर पर दांव लगाएंगे कोच गंभीर-कप्तान सूर्यकुमार, रात 8 बजे से लगेंगे चौके-छक्के, जानें कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: शुभमन गिल के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना है। India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: उप-कप्तान शुभमन गिल की वापसी से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की उम्मीद है। India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: भारत सात महीने के ब्रेक के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहा है।

India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: भारत एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगा। 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट से भारत सात महीने के ब्रेक के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहा है। उप-कप्तान शुभमन गिल की वापसी से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की उम्मीद है। गिल के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना है।

India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: कहां और कैसे देखें लाइव स्कोर-

टीवी: सभी मैच सोनी टेन स्पोर्ट्स पर होंगे।

ऑनलाइन: सोनी लिव ऐप या वेबसाइट पर लाइव देखें।

मैच का समय: ज़्यादातर मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होंगे।

यूएई बनाम ओमान मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा।

जितेश शर्मा संजू सैमसन की जगह पहली पसंद के विकेटकीपर के रूप में खेलेंगे और टीम की रणनीति के अनुसार उन्हें छठे या सातवें नंबर पर उतारा जा सकता है। मध्य क्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल शामिल होंगे। रिंकू सिंह के आने से भारत की निचले क्रम की बल्लेबाजी मजबूत होगी।

India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभ्रमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।

India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा।

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का चुना जाना लगभग तय है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह और स्पिनर कुलदीप यादव के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। दुबई की स्पिन-अनुकूल पिचों को देखते हुए कुलदीप का पलड़ा भारी रह सकता है, जिससे भारतीय आक्रमण में विविधता आएगी।

India vs United Arab Emirates, 2nd Match, Group A Asia Cup: अमीरात के खिलाफ भारतीय ऑलराउंडर निभाएंगे बड़ी भूमिका

खिताब का प्रबल दावेदार भारत एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को यहां जब मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा तो ऑलराउंडर के जरिए टीम में पर्याप्त संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा। भारत हालांकि अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि इस मुकाबले में तीसरे स्पिनर या विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतरना है या नहीं।

मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद से भारत ने सभी प्रारूपों में ऑलराउंडर को प्राथमिकता दी है। ऐसा विशेष कर बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए किया गया है ताकि आठवें नंबर तक उसके पास अच्छे बल्लेबाज रहें। अमीरात के खिलाफ मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा।

कमजोर मानी जाने वाली यह टीम भारतीय टीम प्रबंधन को इस बात का अंदाजा देगी कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए किस संयोजन के साथ मैदान में उतरना बेहतर होगा। यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा। जसप्रीत बुमराह का सामना करना या शुभमन गिल को गेंदबाज़ी करना किसी एसोसिएट देश के क्रिकेटर के जीवन में आम बात नहीं है और एशिया कप उन्हें खेल के वास्तविक माहौल से अवगत कराएगा। भारतीय टीम में संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा की पहेली फिलहाल सुलझ गई है।

जितेश की फिनिशर की भूमिका को सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी पर प्राथमिकता मिलना तय है। शीर्ष क्रम में शुभमन गिल की वापसी से भी सैमसन के लिए अंतिम एकादश में जगह बना पाना मुश्किल हो गया है। गिल अब अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी का आगाज करेंगे। ऐसे में तीसरा नंबर बचता है लेकिन इस स्थान पर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

जिससे वह टी20 विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे या चौथे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। इसके बाद ऑलराउंडर का नंबर आता है जिसमें हार्दिक पंड्या महत्वपूर्ण हैं। वह एक उपयोगी तेज गेंदबाज होने के साथ कुशल बल्लेबाज भी हैं। फिर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे, जो धीमी पिचों पर भी स्पिन गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं।

नंबर सात पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश आरसीबी की तरफ से आईपीएल में किए गए प्रदर्शन को देखते हुए फिट बैठते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल का नंबर आता है जो कुशल स्पिनर होने के साथ उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। कपिल देव के बाद भारत के सबसे कुशल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भारत के सबसे सफल टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह का चयन तय है, जिससे केवल एक ही स्थान खाली रह जाता है।

सितंबर में एशिया कप खेले जाने का मतलब है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच मार्च की तुलना में अधिक हरी-भरी और ताजा होगी, जिसमें अधिक उछाल होगा। भारत ने मार्च में यहां चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रविन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को उतारा था।

लेकिन बदली परिस्थितियों में अगर टीम प्रबंधन अक्षर के साथ अन्य स्पिनर को अंतिम एकादश में रखता है तो उसके पास कुलदीप और चक्रवर्ती के रूप में दो अच्छे विकल्प हैं। यूएई के लिए यह टूर्नामेंट अपना कौशल दिखाने का एक शानदार अवसर है। मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा और सिमरनजीत सिंह जैसे खिलाड़ी अनुभवी कोच लालचंद राजपूत के मार्गदर्शन में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं।