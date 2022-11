पाकिस्तानी सोशल मीडिया जनरेशन वसीम अकरम को अभी भी समझती है मैच फिक्सर, जानें क्रिकेटर ने क्यों कही ये बात

Highlights पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अक्सर कहा है कि कैसे पाकिस्तान में कुछ लोग अभी भी उन्हें मैच फिक्सर मानते हैं। अकरम ने एक बार फिर बात की कि कैसे पाकिस्तान में सोशल मीडिया जनरेशन अभी भी उन्हें मैच फिक्सर कहती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में लोगों से बहुत प्यार मिलता है।

नई दिल्ली:पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को क्रिकेट खेलने वाले सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह गेंद को बाएं, दाएं और बीच में स्विंग कराने के लिए प्रसिद्ध थे और एक बार गेंद रिवर्स होने लगी तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अकरम पूरी तरह से अलग तरीके से खेलते थे। हालांकि, अपने करियर में अकरम पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया।

उन्होंने अक्सर कहा है कि कैसे पाकिस्तान में कुछ लोग अभी भी उन्हें मैच फिक्सर मानते हैं। वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से बात करते हुए वसीम अकरम ने एक बार फिर बात की कि कैसे पाकिस्तान में सोशल मीडिया जनरेशन अभी भी उन्हें मैच फिक्सर कहती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में लोगों से बहुत प्यार मिलता है।

