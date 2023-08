Wahab Riaz Retires: 2008 से 2020 के बीच 154 मैच खेलकर 237 विकेट, तीन वनडे विश्व कप खेले, दुनिया भर में टी20 लीग खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा

Highlights तेज गेंदबाज रियाज ने 2008 से 2020 के बीच 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 मैच खेले हैं। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान और विशेषाधिकार रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में आगे का समय रोमांचक होगा।

Wahab Riaz Retires: दुनिया भर में टी20 लीग तेजी से बढ़ रहा है। युवा और वरिष्ठ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।

38 वर्षीय बाएं हाथ के खिलाड़ी ने आखिरी बार दिसंबर 2020 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। तीन वनडे विश्व कप (2011, 2015 और 2019) खेले हैं और 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20ई में 237 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान और विशेषाधिकार रहा है।

