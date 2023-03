Viral Photo: कक्षा 9 के अंग्रेजी परीक्षा के पेपर में विराट कोहली की तस्वीर, पूछा गया यह सवाल

Highlights विराट कोहली से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कक्षा 9 के एक प्रश्न-पत्र में विराट कोहली की तस्वीर है प्रश्न-पत्र में छात्रों को स्टार क्रिकेटर पर वर्णनात्मक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया

Virat Kohli's Viral Photo: भारतीय क्रिकेटरविराट कोहली दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों की लिस्ट में शुमार हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड्स कायम हैं। उन्होंने 25,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के नाम 75 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं, जो इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वे किस स्तर के बल्लेबाज हैं।

विराट कोहली से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल, कक्षा 9 के एक प्रश्न-पत्र में विराट कोहली की तस्वीर है। प्रश्न-पत्र में छात्रों को स्टार क्रिकेटर पर 100 से 120 शब्दों में वर्णनात्मक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया। यह तस्वीर उनके एशिया कप 2022 शतक की है जो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने शतक के बाद से, कोहली ने खेल के अन्य प्रारूपों में भी फॉर्म वापस पाया, उस समय के बाद जब उनके बल्ले से रन बनाना मुश्किल लग रहा था। जबकि उनके टेस्ट मैच प्रारूप को लेकर कुछ चिंताएँ थीं, उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अहमदाबाद टेस्ट मैच में खेल के सबसे लंबे प्रारूप में शतक भी बनाया था।

आरसीबी पोडकास्ट पर हाल ही में एक बयान में, कोहली ने कहा कि जब वह पहले की तरह खेलने के लिए वापस आ गए हैं, तब भी वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि वह आईपीएल के आगामी सीजन में उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो 31 मार्च से शुरू हो रहा है।

A question for the English exam of 9th Standard.



Showing the picture from the hundred of Virat Kohli against Afghanistan in the Asia Cup. pic.twitter.com/j2bhv6p1pu