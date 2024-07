VIDEO: विराट कोहली ने दिखाया 'बेरिल तूफान', रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Highlights VIDEO: विराट कोहली ने दिखाया 'बेरिल तूफान', रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो Beryl in Barbados: तूफान बेरिल अब श्रेणी पांच से नीचे आकर श्रेणी चार का तूफान बन गया है और जमैका की ओर बढ़ रहा है Hurricane: विराट कोहली ने वीडियो कॉल पर अनुष्का शर्मा को दिखाया तूफान का दृश्य

Virat Kohli Video Call To Anushka Sharma: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में बताया जा रहा है की विराट वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बात कर रहे हैं। बता दें टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज से नहीं लौट पाई है, इसका कारण है 'बेरिल तूफान' सोशल मीडिया एक्स पर @Trend_VKohli नाम से पेज पर विराट का वीडियो शेयर किया है और लिखा है "विराट कोहली ने वीडियो कॉल पर अनुष्का शर्मा को दिखाया तूफान का दृश्य"।

Virat Kohli shows Hurricane to Anushka Sharma on Video Call 🥰❤️ pic.twitter.com/j7Ru54dUMW — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) July 2, 2024

टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कैरेबियाई द्वीप से रवानगी में देरी हो गई है क्योंकि चार्टर विमान अब तक यहां नहीं पहुंचा है। एयर इंडिया का विशेष चार्टर विमान जिसका नाम एआईसी24डब्ल्यूसी (एयर इंडिया चैंपियंस 24 विश्व कप) है, भारतीय टीम, उसके सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों के परिवार और कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड(बीसीसीआई) के अधिकारियों और भारतीय मीडिया को वापस लाने के लिए तैयार है जो पिछले तीन दिनों से तूफान बेरिल के कारण यहां फंसे हुए हैं।

The World Champions Team India has left for India 😍🔥 pic.twitter.com/DeWC1SfZQ4 — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) July 3, 2024

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर सात रन की रोमांचक जीत हासिल कर खिताब जीता। दो जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी से उड़ान भरने वाले विमान के स्थानीय समयानुसार रात दो बजे बारबडोस पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के अनुसार विमान के अब बारबडोस से सुबह साढ़े चार बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने की उम्मीद है।

Virat Kohli giving his autograph to a little fan & clicked pictures at Barbados. 🐐❤️ pic.twitter.com/bVM6fpg3jr — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) July 1, 2024

दिल्ली पहुंचने में 16 घंटे का समय लगेगा जहां टीम गुरुवार को सुबह छह बजे (भारतीय समयानुसार) उतरेगी, बशर्ते टीम की रवानगी में और देरी नहीं हो। यहां ग्रांटली एडम्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार से परिचालन फिर से शुरू हो गया। इससे पहले भारतीय टीम को दो जुलाई को स्थानीय समयानुसार शाम छह बजे रवाना होना था और बुधवार को शाम सात बजकर 45 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर पहुंचना था।

Team India to leave for Delhi in next couple of hours.🔥 pic.twitter.com/lWKAHGGg1Y — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) July 3, 2024

खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे लेकिन इस कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तूफान बेरिल अब श्रेणी पांच से नीचे आकर श्रेणी चार का तूफान बन गया है और जमैका की ओर बढ़ रहा है।