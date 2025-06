"जब तक IPL खेलूंगा, RCB के लिए ही खेलूंगा...", जीत के बाद विराट कोहली ने बताया रिटायरमेंट प्लान

Virat Kohli: जोश हेजलवुड ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद डाली और कोहली की आंखें भर आई । मोटेरा की पिच को चूमते हुए कोहली को देखकर उनके प्रशंसक भी खुशी के आंसू रोक नहीं सके होंगे । आईपीएल इस साल 18 बरस का हो गया और इस खिताब के साथ कोहली का कद कुछ और बढ गया । जीत के बाद कोहली ने कहा ,‘‘ यह टीम उतनी ही प्रशंसकों की है, जितनी की टीम की । 18 साल का लंबा समय । मैने अपनी जवानी, प्राइम और अनुभव सब कुछ इस टीम को दिया । मैने हर सत्र में जीतने की कोशिश की । जो भी मेरे पास था, दिया ।’’

फाइनल के बाद कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का को गले लगाया । उन्होंने कहा ,‘‘ आखिरकार खिताब जीतना अविश्वसनीय अनुभव है । कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आयेगा । आखिरी गेंद डाले जाने के समय मैं बहुत भावुक हो गया था । मैने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी और यह अद्भुत अहसास है ।’’

उनके जिगरी दोस्त उस समय सीमा रेखा के पास खड़े थे। कोहली ने उनके बारे में कहा ,‘‘ एबीडी ने जो इस टीम के लिये किया, वह अद्भुत है । मैने उससे कहा कि यह जीत उतनी ही उसकी है , जितनी कि हमारी । मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जश्न में शामिल हो । वह चार साल पहले रिटायर होने के बाद भी सबसे ज्यादा बार प्लेयर आफ द मैच रहा । यह बताता है कि लीग पर, टीम पर और मुझ पर उसका क्या प्रभाव है । वह पोडियम पर रहने का हकदार है ।’’

Virat Kohli said, "my heart and soul is for Bengaluru. I'll play for RCB till the time I play the IPL". pic.twitter.com/ztqhd5KjpX