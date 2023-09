Virat Kohli-Sachin Tendulkar: वनडे में 13000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, कई रिकॉर्ड टूटे

Highlights 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000 रन, 11,000 रन और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम है। स्टार बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान यह विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। 278वां मैच खेल रहे कोहली ने सोमवार को आठ रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई और नाबाद 122 रन बनाए।

Virat Kohli-Sachin Tendulkar: विराट कोहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने आदर्श खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वह वनडे में 13,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही रावलपिंडी में 16 मार्च 2004 को इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने 330 मैचों की 321वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की जबकि कोहली 278वें मैच की 267वीं पारी में इस मुकाम पर पहुंचे। सबसे कम पारियों में 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000 रन, 11,000 रन और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम है।

इस स्टार बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान यह विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। उन्हें इस मैच से पहले 13,000 रन पूरे करने के लिए 98 रन की दरकार थी और वह अपने करियर का 47वां शतक लगाने में सफल रहे। अपने करियर का 278वां मैच खेल रहे कोहली ने सोमवार को आठ रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई और नाबाद 122 रन बनाए।

उन्होंने इस दौरान चोट से उबर कर वापसी करने वाले केएल राहुल (नाबाद 111) के साथ तीसरे विकेट के लिए 233 रन की अटूट साझेदारी की जिससे भारत दो विकेट पर 356 रन बनाने में सफल रहा। भारत की तरफ से कोहली से पहले तेंदुलकर ने वनडे में 13,000 रन पूरे किए थे। तेंदुलकर 18,426 रन बनाकर इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर काबिज हैं।

A monumental achievement today as @imVkohli crosses the 13,000-run mark in ODIs! Your unwavering commitment and exceptional consistency in the game make you a true cricketing legend. Keep those runs flowing and continue making us proud! 🇮🇳 pic.twitter.com/qS1UIZXEa4 — Jay Shah (@JayShah) September 11, 2023

तेंदुलकर और कोहली के अलावा श्रीलंका के कुमार संगकारा (14,234) और सनथ जयसूर्या (13,430) तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (13,704) ने वनडे में 13000 से अधिक रन बनाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में 18 अगस्त 2008 को वनडे में पदार्पण करने वाले कोहली ने इस प्रारूप में अभी तक 278 मैच की 267 पारियों में 57.26 की औसत से 13,024 रन बनाए हैं।

जिसमें 47 शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक 2503 रन बनाए हैं। उसके बाद वेस्टइंडीज (2261) और ऑस्ट्रेलिया (2172) का नंबर आता है। वह सात कैलेंडर वर्ष में 1,000 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहे हैं।

कोहली ने अपने 13000 रन में से 5,447 रन घरेलू धरती पर, 5,333 रन विरोधी टीम के मैदानों पर और 2244 रन तटस्थ स्थलों पर बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड में 1,349 और ऑस्ट्रेलिया में 1,327 रन बनाए हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने श्रीलंका में वनडे में 1,000 से अधिक रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया।