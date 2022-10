पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान रोहित ने विराट को कंधे पर उठाया, देखें वीडियो

Highlights विराट कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए। दिवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी। भारतीय टीम को आखिरी दो ओवरों में 31 रन की जरूरत थी।

virat kohli-rohit sharma ind vs pak ICC T20 World Cup 2022: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर विराट कोहली की जयकार। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जीत के बाद मैदान पर आए और विराट को कंधे पर उठा लिया। हार्दिक के आंखों में आंसू थे। रोहित शर्मा ने कहा कि यह केवल कोहली ही नहीं किसी भी भारतीय की सर्वश्रेष्ठ पारी है।

Turning back time! The chase master @imVkohli is back and what a match to showcase his skills. What a game we have witnessed today!



Congratulations #TeamIndia 🇮🇳#INDvsPAK2022@BCCI@ICCpic.twitter.com/3C0lU8zXfY — Jay Shah (@JayShah) October 23, 2022

रोहित शर्मा ने कहा कि जब उनके सामने स्कोर हो तो विराट कोहली का लक्ष्य का पीछा करने में कोई सानी नहीं है। विराट कोहली ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने के बाद कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, इस एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान अगर आपने जोहानिसबर्ग, मीरपुर, कोलंबो, कोलकाता, बर्मिंघम, एडिलेड, लंदन और मैनचेस्टर में 'जन गण मन' सुना है, तो आप इस बात को मानेंगे कि रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में माहौल कुछ अलग तरह का था। मैदान में मौजूद 90,293 लोगों में कम से कम 60,000 भारतीय थे और जय हो जय हो ने ऐसा माहौल बनाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे माहौल में कोई भी भावुक हो सकता है फिर चाहे वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही क्यों न हो जिनके चेहरे पर भावनाओं का उबाल साफ दिख रहा था।

Cometh the hour, Cometh the Man ! 👑. Evadra Virat Kohli time ayipoyindhi annodu, ippudu maatladandi ra, those two sixes of Haris Rauf are enough to say that he’s the world’s best ! Tears of happiness ❤️ pic.twitter.com/eXAbKoWpaR — John Koteshwar (@john_koteshwar) October 23, 2022

कोलकाता के रहने वाले समिरन चौधरी ने कहा,‘‘ मैं बैंकॉक में अपना पहला रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं तथा यात्रा से जुड़ी दिक्कतों के कारण काफी दबाव था । मेरा वीजा एक बार रद्द कर दिया गया था और मैंने फिर से आवेदन किया और दूसरी बात मुझे वीजा मिल गया। मैंने मैच के दिन यहां पहुंचने के लिए एक तरफ का हवाई टिकट एक लाख रुपए में खरीदा।’’

उनके मित्र दीपांजन घोष को ऐसा कोई तनाव नहीं था क्योंकि वह पिछले 12 वर्षों से मेलबर्न में ही रहते हैं। उन्होंने कहा,‘‘ एमसीजी पर भारत का किसी भी प्रारूप में मैच हो मैंने कभी उसे नहीं छोड़ा। मैंने एशेज की मैच भी देखे लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा।’’ पाकिस्तान के दो समर्थक अब्बास और अजान सिडनी से यहां आए थे और वह पाकिस्तान के प्रत्येक मैच में उपस्थित रहना चाहते हैं।

16 needed off 6 balls before everything went haywire 🤯



Details on the ultimate drama that ensued at the MCG in the final over of the #INDvPAK clash 👇🏻#T20WorldCuphttps://t.co/jaHKcI8MIK — ICC (@ICC) October 23, 2022

असल में सुबह से ही मेलबर्न शहर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के रंग में रंगा था। मशहूर फेडरेशन स्क्वायर के पास भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक साथ में नाच रहे थे। शोर निश्चित डेसीबल के आंकड़े को पार कर रहा था लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं थी।

एक सरदार जी ने जोर से नारा लगाया गणपति बप्पा मोरिया और उनके साथ बाकी भारतीयों ने भी स्वर में स्वर मिलाया। ब्रिटेन से आए कुछ दर्शकों ने साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। एक उत्साही भारतीय पत्रकार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, ‘‘बाबाजी क्या आप भारतीय टीम को आशीर्वाद देंगे। ’’ दर्शकों के बीच सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने किसी तरह का आक्रामक रवैया नहीं दिखाया और खेल के हर पल आनंद लिया।