Virat Kohli retires: 124 मैच, 4112 रन और 37 अर्धशतक, जीत के बाद किंग कोहली ने टी-20 को कहा अलविदा

Virat Kohli retires: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के किंग कोहली ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिये कमान संभालने का समय है। विराट ने कप पर कब्जा करते हुए अलविदा कहा। विराट ने 124 मैच में 4112 रन बनाए और 37 अर्धशतक अपने नाम किया। कोहली ने अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। कोहली ने 59 गेंद में 76 रन की पारी खेली। इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के मारे। पूरे टी20 मैच में 116 पारी में 31 बार नाबाद रहे। इस दौरान किंग कोहली ने एक शतक पूरा किया। 363 चौके और 122 छक्के मारे।

CHAMPIONS!



Our team brings the T20 World Cup home in STYLE!



We are proud of the Indian Cricket Team.



This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt — Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2024

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भारत को दूसरा टी20 विश्व कप दिलाने में सूत्रधार की भूमिका निभाने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कोहली ने 59 गेंद में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 76 रन बनाये और दक्षिण अफ्रीका पर फाइनल में सात रन से मिली जीत में प्लेयर आफ द मैच रहे।

पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था। उन्होंने कहा ,‘यह मेरा आखिरी टी20 विश्व कप है। हम इसे जीतना चाहते थे।’ उन्होंने कहा ,‘एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप रन नहीं बना पा रहे और ऐसा होता है। ईश्वर महान है। यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी। यह भारत के लिये मेरा आखिरी टी20 मैच था।’

यह पूछने पर कि क्या वह इस प्रारूप से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने कहा ,‘बिल्कुल। यह कोई राज नहीं था। अगर हम हार भी जाते तो भी मैं ऐसा ही करता। अब अगली पीढ़ी को टी20 क्रिकेट को आगे ले जाना होगा।’ कोहली ने कहा ,‘हमारे लिये आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिये लंबा इंतजार था। रोहित शर्मा नौ टी20 विश्व कप खेल चुका है और मेरा छठा था। वह जीत का हकदार था। जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। यह शानदार दिन था और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं।’