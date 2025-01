Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: 13 साल बाद वापसी?, 6 पर ढेर कोहली, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल, मीम्म की बाढ़

Highlights Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: 13 साल बाद केवल 1 चौका लगा सके। Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: 6 रन पर बोल्ड हो गए। Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: फैंस मायूस होकर चले गए।

Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: उम्मीदें बहुत अधिक थीं और विराट कोहली उस पर खरे नहीं उतरे। शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली बनाम रेलवे रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। पारी के 28वें ओवर में कोहली दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सांगवान की गेंद पर अपना ऑफ स्टंप खोकर आउट हो गए। आखिरी बार कोहली 2022 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स की गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे। कुल मिलाकर, कोहली अपने एफसी करियर में केवल 24 बार बोल्ड आउट हुए हैं।

Harish Sangwan Knocked Out Virat King Kohli , At The Score of 6 (Full Crowd Reaction + Celebration) #ViratKohli𓃵 | #ViratKohlipic.twitter.com/QBHLRfsLKb — 𝐒𝐑𝐈𝐉𝐀𝐍 🇮🇹 (@LegendDhonii) January 31, 2025

The wait is over 👑



Virat Kohli has arrived to bat in the Ranji Trophy after 13 years 🔥#Cricket#ViratKohli#RanjiTrophypic.twitter.com/qVr3xDWe4x— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 31, 2025

The most awaited comeback to Ranji Trophy lies in tatters. Virat Kohli dismissed for just 6 runs. Wonder what level of confidence will he carry to the Champions Trophy.?— v suresh nair (@vsn57834) January 31, 2025

All those tweets by Kohli fans mocking Rohit for being unfit, and then a random Railway staff with a belly comes and cleans up Virat Kohli in a Ranji Trophy match. Poetic justice. 😭 pic.twitter.com/ozWTUjILX6— Kusha Sharma (@Kushacritic) January 31, 2025

Feeling Bad For Nana Patekar 😭. pic.twitter.com/53NH821GZ4— Aufridi Chumtya (@ShuhidAufridi) January 31, 2025

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की रणजी ट्रॉफी में 13 साल बाद वापसी पर खेली गई पारी केवल 15 गेंद तक चली जिससे रन बनाने के लिए उनका संघर्ष भी जारी रहा और उनकी फॉर्म को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई। कोहली को खेलते हुए देखने के लिए यहां अरुण जेटली स्टेडियम में लगभग 5000 दर्शक पहुंचे हुए थे लेकिन रेलवे के तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने दिल्ली की पहली पारी के 28वें ओवर में जैसे ही इस स्टार बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखाड़ा, अधिकतर दर्शक स्टेडियम छोड़कर चले गए।

कोहली जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो दर्शक ‘कोहली कोहली’ और ‘आरसीबी आरसीबी’ के नारे लगाने लगे लेकिन उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। कोहली केवल छह रन ही बना पाए। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के दौर में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने नवंबर 2012 के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी करने से पहले भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ की निगरानी में अभ्यास किया था। इस भारतीय बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को खेलने में परेशानी हो रही थी।

उन्होंने लगातार इस तरह की गेंदों पर अपना विकेट गंवाया था। कोहली ने यश ढुल के आउट होने के बाद लगभग 10 बजाकर 30 मिनट पर क्रीज पर कदम रखा और दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। रेलवे के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राहुल शर्मा ने उनके लिए पहली गेंद की जो नोबॉल निकली।

कोहली ने एक रन बनाकर अपना खाता खोला और इसके बाद विशेषकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सांगवान को निशाना बनाया। उन्होंने सांगवान पर स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाया। यह दूसरे दिन के खेल का पहला सत्र था और गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिल रही थी। कोहली ने ऐसे में सांगवान की गुड लेंथ पर की गई अगली गेंद को ड्राइव करना चाहा लेकिन वह चूक गए।

और गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। कोहली ने जमीन की तरफ देखा और इसके बाद चुपचाप पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही दर्शक भी वापस लौटने लगे। दर्शकों को अभी दिल्ली की दूसरी पारी में कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका मिलेगा। सांगवान के करियर का यह सबसे कीमती विकेट था जिसका उन्होंने जमकर जश्न मनाया।

Wake up, check score…



Aussies only 2 down and within 16 runs of England 🤦



Legitimate criticisms over performance aside, I just feel sorry for the England woman now. They’ve been broken and humiliated.



It hasn’t been their day, their week, their month or even their year. — WG RumblePants (@WG_RumblePants) January 31, 2025

Virat Kohli, retire from tests!!!— Akash (@akashd7781) January 31, 2025

शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे दिन यश ढुल के आउट होने के बाद कोहली बल्लेबाजी करने आए। जैसी कि उम्मीद थी, कोहली को भीड़ से जबरदस्त स्वागत मिला। फिर उसने स्ट्राइक ली और ऐसा लगा कि वह पहली कुछ गेंदों पर सहज हैं।13 साल बाद रणजी में वापसी करते हुए कोहली छह रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। भीड़ स्तब्ध रह गई और आउट होने के तुरंत बाद वे स्टेडियम छोड़ने लगे।