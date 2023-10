Virat Kohli ODI World Cup 2023: होम ग्राउंड पर अलग अंदाज में दिखे किंग कोहली, कप्तानी के साथ-साथ गेंदबाज को समझाते रहे, देखें वीडियो

Highlights स्टेडियम के अंदर भी दर्शक कोहली-कोहली का नारा लगाते दिखे। कोहली इस मैच शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचेंगे। जर्सी बेचने वालों के पास कोहली के नाम वाली टी-शर्ट खरीदने भी भीड़ थी।

Virat Kohli ODI World Cup 2023: फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर प्रशंसकों में पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की दीवानगी दिखी। होम ग्राउंड पर किंग कोहली अलग रूप में दिखे। वह बीच-बीच में कप्तानी में करते दिखे गए।

The crowds chanting "Kohli, Kohli, Kohli" infront of Naveen Ul Haq at Delhi. 😂 #ViratKohli𓃵pic.twitter.com/MF5FcZnyoz — Lokesh Saini🚩 (@LokeshVirat18K) October 11, 2023

स्टेडियम के अंदर भी दर्शक कोहली-कोहली का नारा लगाते दिखे। कोहली के पोस्टर के साथ यहां पहुंचे चंद्रशेखर पटेल नाम के प्रशंसक ने कहा कि वह विराट कोहली को खेलते हुए देखने के लिए मध्यप्रदेश के जबलपुर से यहां आये है। उन्हें उम्मीद है कोहली इस मैच शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचेंगे।

Crazy Dance by King Virat Kohli ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/qRhttS1ye9 — RavY* (@Ra__Virat) October 11, 2023

स्टेडियम के बाहर सड़क किनारे भारतीय टीम की जर्सी बेचने वालों के पास कोहली के नाम वाली टी-शर्ट खरीदने भी भीड़ थी। इन विक्रेताओं को भी दिल्ली में भारतीय टीम के इकलौते मैच से बंपर बिक्री की उम्मीद है। मुंबई से यहां भारतीय टीम की जर्सी बेचने आये इमरान ने बताया कि उनके पास टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम और नंबर की जर्सी है लेकिन 90 प्रतिशत से ज्यादा दर्शक कोहली के नाम की जर्सी की मांग कर रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ‘क्रेज’ अब भी बरकरार है।

Virat Kohli celebrating after Shardul Thakur gets a wicket. 😄❤️ pic.twitter.com/4WUqTFUHWm — Pari (@BluntIndianGal) October 11, 2023

धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इमारन ने कहा, ‘‘ मैं आठ अक्टूबर को चेन्नई में था वहां धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कोहली और रोहित शर्मा के नाम वाली जर्सी की लगभग बराबर मांग थी लेकिन दिल्ली में मामला बिलकुल अलग है। यहां 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग कोहली की जर्सी की मांग कर रहे हैं।

Shardul Thakur takes the wicket, and Virat Kohli celebrates in style! #INDvsAFGpic.twitter.com/ZkMByhmTYN — Daily Detect (@DailyDetect) October 11, 2023

कोहली के बाद धोनी और कप्तान रोहित शर्मा के नाम वाली टी-शर्ट की सबसे ज्यादा मांग है।’’ धोनी की सात नंबर की जर्सी पहन कर यहां पहुंचे आदर्श शर्मा ने कहा, ‘‘ मैं धोनी का प्रशंसक हूं। भारतीय टीम में उनकी कमी खलती है लेकिन स्टेडियम में उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए मैं हमेशा उनके नाम की जर्सी पहनता हूं।’’

दिल्ली के शिव मंडोत यहां भारतीय ध्वज बेचने के साथ लोगों के चेहरे पर तिरंगा बना रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘ विश्व कप में हमारी कमाई की सारी उम्मीदें इसी मैच से है क्योंकि दिल्ली में भारतीय टीम का यह इकलौता मैच है। मैं सात अक्टूबर (दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका मैच) को भी यहां था लेकिन तब कोई जोश नहीं दिखा। उम्मीद है कि आज पांच-सात हजार रुपये की कमाई कर लूंगा।’’

दिल्ली के शास्त्री नगर की सरोज वर्मा गर्मी और उमस के बाद भी अपने 11 साल के बेटे और छह साल की बेटी साथ मैच देखने पहुंची। उन्होंने कहा कि उनके उनके पति ने किसी तरह से टिकट का जुगाड़ किया। सरोज ने कहा, ‘‘ मेरा पूरा परिवार क्रिकेट का प्रशंसक है।

- The king will arrive in his Kingdom today. pic.twitter.com/UjSSMDrdOm — Johns. (@CricCrazyJohns) October 11, 2023

बच्चों की जिद के कारण मेरे पति ने किसी तरह से तीन टिकट का जुगाड़ किया, एक और टिकट मिलता तो वह भी हमारे साथ यहां आते। हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को इस बात का मलाल रहे कि वह विश्व कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए नहीं देख सकें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मेरी छह साल की बेटी रोहित शर्मा की प्रशंसक है और मेरे बेटे को विराट कोहली ज्यादा पसंद है। भारतीय टीम के मैच के दिन दोनों के बीच अपने चहेते खिलाड़ी को लेकर नोकझोंक चलती रहती है।’’