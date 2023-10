ICC World Cup 2023: विराट कोहली भारत के लिए वनडे विश्वकप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बने, जानिए दुनिया में पहले नंबर पर कौन है

Highlights विश्वकप में कोहली ने हासिल की खास उपलब्धि भारत के लिए विश्वकप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बने कोहली के नाम अब विश्वकप में 15 कैच दर्ज

India Vs Australia, World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। मैच के दौरान विराट कोहली ने एक खास उपलब्धि हासिल की। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कोहली ने स्लिप में एक शानदार कैच पकड़ा। पूरी तरह हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ कर कोहली भारत के लिए वनडे विश्वकप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट को विश्वकप में ये 15वां कैच था।

