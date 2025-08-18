विराट कोहली वनडे क्रिकेट में वापसी के लिए नेट पर बहा रहे हैं पसीना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17 साल पूरे किए

नई दिल्ली: विराट कोहली वापसी कर चुके हैं। 36 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है। टी20 और टेस्ट को अलविदा कह चुके कोहली आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2025 संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हुए नज़र आए थे, जहाँ उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी।

हाल ही में, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के साथ-साथ वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर ये दोनों दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप में खेलने का सपना देखते हैं, तो उन्हें विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जा सकता है।

अपने वनडे भविष्य को लेकर तमाम खबरों के बीच, विराट कोहली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो है ट्रेनिंग। पूर्व भारतीय कप्तान इस समय लंदन, यूके में हैं। सोमवार को कोहली को इनडोर नेट्स पर देखा गया और उन्होंने एक प्रशंसक के साथ सेल्फी ली। वायरल तस्वीर में कोहली मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रशंसक भी मुस्कुरा रहा है।

Virat Kohli clicked with a fan during the Practice Session in London. 👑🔥 pic.twitter.com/UenGhzIIgW — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) August 18, 2025

हाल ही में, लंदन से एक और तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें कोहली सफ़ेद दाढ़ी में नज़र आ रहे थे। इससे प्रशंसक चिंतित हो गए और पूछने लगे कि क्या यह बल्लेबाज़ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह देगा। हालांकि, उसी दिन, कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले नेट्स पर वापसी और ट्रेनिंग शुरू करने की बात कही।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे।