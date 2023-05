VIRAT KOHLI IPL 2023: किंग कोहली ने किया धमाका, 233 मैच और 7000 रन, आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी, जानें दूसरे स्थान पर कौन

Highlights दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल आखिरी स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पांचवें नंबर पर है। 233 मैच खेलते हुए 225 पारी में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

VIRAT KOHLI IPL 2023: किंग कोहली ने एक और विराट कारनामा अपने नाम कर लिया। आईपीएल इतिहास में सबसे पहले 7000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। विराट ने आईपीएल में अब तक 5 शतक और 49 अर्धशतक भी लगाए हैं। 233 मैच खेलते हुए 225 पारी में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। 34 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी 225वीं आईपीएल पारी में अक्षर पटेल के खिलाफ कट शॉट लगाकर 7000 रन पूरे किए।

7⃣0⃣0⃣0⃣ 𝗜𝗣𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗛𝗟𝗜! 👑@imVkohli becomes the first batter to surpass this milestone in IPL 🫡



