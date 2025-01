Virat kohli India vs Australia Test: 5 मैच, 9 पारी, 190 रन, 15 चौके और 2 छक्के?, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच?, अंतिम मैच में 6 पर आउट किंग कोहली

Highlights Virat kohli India vs Australia Test: कई बार विराट कोहली विकेट फेंककर गए। Virat kohli India vs Australia Test: किंग कोहली ने 15 चौके और 2 छक्के मारे। Virat kohli India vs Australia Test: 5 मैचों की सीरीज में 9 पारी खेलते हुए 190 रन बनाए।

Virat kohli India vs Australia Test: भारत के पूर्व कप्तान और किंग विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अंतिम पारी खेल कर आउट हो गए। विराट ने 5 मैचों की सीरीज में 9 पारी खेलते हुए 190 रन बनाए। 23.75 की औसत से रन जोड़े। इस दौरान किंग कोहली ने 15 चौके और 2 छक्के मारे। विराट ने सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और एक शतक बना सके। भारतीय टीम को कोहली से काफी उम्मीद थी, लेकिन कई बार वह विकेट फेंककर गए। विराट ने सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 69 गेंद में 17 और दूसरी पारी में 12 गेंद में एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर आउट हुए।

5TH Test. WICKET! 13.1: Virat Kohli 6(12) ct Steven Smith b Scott Boland, India 59/3 https://t.co/cDVkwfEkKm#AUSvIND — BCCI (@BCCI) January 4, 2025

Virat kohli was , Virat kohli is , and virat kohli will remain greatest ever Indian test captain and 4th best in the world .. #INDvsAUSTest#CricketTwitter#ViratKohli𓃵pic.twitter.com/wRrAFSxVkA— kirat.13_ (@kirat8513) January 4, 2025

विराट जिस तरह से फॉर्म में हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग संन्यास की बात कर रहे हैं। हालांकि पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि विराट कोहली में अभी तीन से चार साल का क्रिकेट बचा है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को भारत के सीनियर बल्लेबाज कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही पांच टेस्ट मैच की सीरीज के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

पर्थ टेस्ट में शतक के बावजूद कोहली के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है और उन्होंने सीरीज में अब तक 5, नाबाद 100, 7, 11, 3, 36, 5, 13 और 6 रन की पारियां खेली हैं। शास्त्री ने कहा, ‘मुझे लगता है कि विराट कुछ समय तक खेलेंगे। वह जिस तरह आउट हो रहा है, या अन्य चीजें, जो भी हो उसे भूल जाइए। मुझे लगता है कि वह अगले तीन या चार साल और खेलेंगे।’

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने आश्चर्य जताया कि कोहली अभ्यास में जो काम कर रहे हैं उसे मैच की परिस्थितियों में क्यों नहीं दोहरा पा रहे। उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली का शॉट यह ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार। वह ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का लालच नहीं छोड़ रहे हैं। वह कई वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। हर कोई यही बात कह रहा है। विराट कोहली भी यह जानते हैं।

हम सभी उनके अनुशासन के बारे में बात करते हैं वह उस अनुशासन को मैदान पर क्यों नहीं लाते?’ भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि इस स्टार बल्लेबाज को टीम के जितने समर्थन की जरूरत है, टीम को उनके समर्थन की उससे अधिक जरूरत है।