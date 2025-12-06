VIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: 3 मैच, 258 गेंद, 305 रन, 12 छक्के और 24 चौके, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में किंग विराट कोहली का बल्ला

Highlights VIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: पहले मैच 135 रन की पारी खेली थी। VIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: दूसरे मैच 102 रन की पारी खेली थी। VIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: तीसरे मैच 68 रन की पारी खेली थी।

VIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज जीत ली। किंग विराट कोहली ने 3 मैच की वनडे सीरीज में कमाल कर दिया। किंग कोहली ने रांची और रायपुर में शतक पूरा किया तो विशाखापत्तनम में 68 रन की नाबाद पारी खेली। कोहली ने 3 मैच में 258 गेंद का सामना किया और 305 रन बनाए। इस दौरान 12 छक्के और 24 चौके मारे। पहले मैच में 135 रन, दूसरे मैच में 102 रन बनाए थे। किंग कोहली इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। लगातार 4 मैच में 50 प्लस स्कोर बनाया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया और यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌



A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥



With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣



Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/tgxKHGpB3O — BCCI (@BCCI) December 6, 2025

भारत ने तीसरे और निर्णायक वनडे में शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका की पारी को 270 रन पर समेटने के बाद भारत ने 39.5 ओवर में एक विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत के लिए यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116) ने शतकीय पारी खेली जबकि रोहित शर्मा (75) और विराट कोहली (नाबाद 65) ने अर्धशतक लगाये। दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र सफलता केशव महाराज ने रोहित को आउट कर दिलाई।

कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116) की शतकीय पारी के बूते भारतीय टीम ने तीसरे और निर्णायक वनडे में शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 61 गेंद शेष रहते नौ विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली।

कुलदीप (10 ओवर में 41 रन) और कृष्णा (9.5 ओवर में 66 रन) ने चार-चार विकेट लिए जिससे क्विंटन डिकॉक (106) की शतकीय पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट हो गयी। भारत ने 39.5 ओवर में एक विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह उसने टेस्ट श्रृंखला में मिली 0-2 की हार की निराशा को कुछ हद तक कम किया।

दोनों टीमें अब नौ दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भिड़ेंगी। जायसवाल ने अपनी नाबाद शतकीय पारी के दौरान 121 गेंदों में 12 चौके और दो छक्के लगाने के अलावा रोहित शर्मा (75) के साथ पहले विकेट के लिए 155 और विराट कोहली (नाबाद 65) के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की जीत पक्की की।

रोहित ने 73 गेंद की पारी में सात चौके और तीन छक्के जड़े जिसमें लुंगी एनगिडी के खिलाफ पुल शॉट पर लगाया छक्का दिलकश था। कोहली ने भी शानदार लय जारी रखते हुए 45 गेंद की नाबाद पारी में छह चौके और तीन छक्के जड़ें। दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र सफलता केशव महाराज (40 ओवर में 44 रन को मिली।