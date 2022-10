टी20 विश्व कपः 90000 से अधिक दर्शकों के सामने छा गए किंग कोहली, तेंदुलकर का ट्वीट-निस्संदेह यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी...

Highlights बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोहली की पारी को अद्भुत करार दिया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की नाबाद 82 रनों की ऐतिहासिक पारी की तारीफ की। विराट कोहली, निस्संदेह यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी।

virat kohli ind vs pak ICC T20 World Cup 2022: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में खेल जगत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की नाबाद 82 रनों की ऐतिहासिक पारी की तारीफ की।

मेलबर्न क्रिकेट मैदान में 90,000 से अधिक दर्शकों के सामने कोहली ने विपरीत परिस्थितियों में 53 गेंदों में नाबाद 82 रन की खेल कर रविवार को भारत को चार विकेट की यादगार जीत दिलायी। तेंदुलकर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोहली की पारी को अद्भुत करार दिया।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया: विराट कोहली, निस्संदेह यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। आपको खेलते हुए देखना सुखद था, 19वें ओवर में रऊफ के खिलाफ लॉन्ग ऑन पर बैकफुट पर छक्का शानदार था। इसे जारी रखें। गांगुली ने ईडन गार्डेंस में पत्रकारों से कहा : वह एक महान खिलाड़ी हैं। वह शतक से चूक गया लेकिन उसने शानदार पारी खेली है।

एमसीजी में शानदार माहौल था और यह एक यादगार जीत थी। (एशिया कप हार) अब बीती बात है।’’ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ ने कहा: मुझे नहीं लगता कि एमसीजी में हमने जो देखा है, उससे बेहतर टी20 मैच देखा होगा। दोनों टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया। विराट अपनी तरह के अनोखे बल्लेबाज हैं।

भारतीय टीम के 2011 एकदिवसीय विश्व कप जीत के नायक युवराज सिंह ने रविचंद्रन अश्विन के आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी का जिक्र किया। युवराज ने लिखा: अश्विन ने वाइड गेंद को छोड़कर कमाल की मानसिकता दिखायी। क्या शानदार मैच रहा। अविश्वस्नीय। भारत-पाक मैच हमेशा खेल से बढ़कर होता है।

.@imVkohli, it was undoubtedly the best innings of your life. It was a treat to watch you play, the six off the back foot in the 19th over against Rauf over long on was spectacular! 😮

Keep it going. 👍 #INDvPAK#T20WorldCuppic.twitter.com/FakWPrStMg — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2022

यह एक भावना है। कोहली की महानता फिर से साबित हुई। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा: लोग उन्हें इस तरह के खेल के लिए ही ‘किंग कोहली’ कहते है। भारतीय टीम की शानदार जीत। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री: पूरे देश के लिए कोहली ने अकेले ही पटाखा फोड़ दिया। शुभ दिवाली।

Thriller of a game which has beautifully set up India’s #T20WC campaign!



Crucial contributions by a number of individuals, but a special mention to Hardik’s partnership with Virat which was very crucial for #TeamIndia.#INDvPAKpic.twitter.com/IOBdREC6KZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2022