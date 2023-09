Virat Kohli IND vs PAK Asia Cup 2023: सचिन से दो कदम पीछे विराट, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 और 13000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी

Highlights सचिन के नाम 49 शतक हैं। सचिन ने 463 मैच में बनाए। कोहली ने 278 मैच में 47 शतक पूरे किए।

Virat Kohli IND vs PAK Asia Cup 2023: विराट कोहली मास्टर ब्लास्टर से केवल दो कदम पीछे है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर फोर मुकाबले में 47वां शतक पूरा किया। सचिन के नाम 49 शतक हैं। सचिन ने 463 मैच में बनाए और कोहली ने 278 मैच में 47 शतक पूरे किए।

Virat Kohli is the fastest to complete:



- 8000 runs.

- 9000 runs.

- 10000 runs.

- 11000 runs.

- 12000 runs.

- 13000 runs.



विराट कोहली और लोकेश राहुल के नाबाद शतक और दोनों के बीच अटूट दोहरी शतकीय साझेदारी से भारत ने वर्षा से प्रभावित एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में सोमवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ दो विकेट पर 356 रन बनाए। कोहली ने अपने 47वें शतक के दौरान 94 गेंद में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए।

उन्होंने चार महीने से अधिक समय बाद पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला खेल रहे राहुल (नाबाद 111 रन, 106 गेंद, 12 चौके, दो छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 233 रन की अटूट साझेदारी भी की। इन दोनों ने डेथ ओवरों में आक्रामक रुख अपनाया जिससे भारत अंतिम 10 ओवर में 105 रन जोड़ने में सफल रहा। कोहली का यहां के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह लगातार चौथा शतक है।

सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ीः (विराट कोहली)-

8000 रन

9000 रन

10000 रन

11000 रन

12000 रन

13000 रन।

13000 वनडे रन के लिए सबसे कम पारी:

267 - विराट कोहली*

321 - सचिन तेंदुलकर

341 - रिकी पोंटिंग

363 - कुमार संगकारा

416 - सनथ जयसूर्या।

कोलंबो (आरपीएस) में विराट कोहली के आखिरी चार पारीः

128*(119)

131(96)

110*(116)

122*(94)।

रविवार को लगातार बारिश के कारण यह मुकाबला बीच में रोकना पड़ा था और सोमवार को रिजर्व दिन मुकाबला आगे खेला गया। भारत ने कल 24.1 ओवर में दो विकेट पर 147 रन बना बनाए थे। सलामी बल्लेबाजों कप्तान रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा पहले विकेट के लिए 121 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई।

भारत ने हालांकि लगातार ओवरों में दोनों के विकेट गंवा दिए थे। रोहित ने 17वें ओवर में स्पिनर शादाब खान की गेंद पर फहीम अशरफ को कैच थमाया जबकि शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर गिल कवर में आगा सलमान को कैच दे बैठे। सोमवार को भी मुकाबला बारिश के कारण एक घंटा 40 मिनट देर से शुरू हुआ। मैच बहाल होने पर राहुल 17 जबकि कोहली आठ रन से आगे खेलने उतरे।

राहुल शुरुआत से ही अच्छी लय में दिखे। कोहली ने नसीम शाह पर दिन का पहला चौका जड़ा। राहुल ने इफ्तिखार अहमद की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारने के बाद इस स्पिनर के अगले ओवर में ही दो चौके मारे। राहुल ने फहीम अशरफ की गेंद पर एक रन के साथ 60 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। भारत के रनों का दोहरा शतक 33वें ओवर में पूरा हुआ।

वनडे एशिया कप में सबसे बड़ी साझेदारीः

233 - वी कोहली और केएल राहुल बनाम पाकिस्तान, 2023

224 - एम हफीज और एन जमशेद बनाम भारत, 2012

223 - एस मलिक और यूनिस खान बनाम हांगकांग, 2004

214 - बाबर और इफ्तिखार अहमद बनाम नेपाल, 2023।

वनडे एशिया कप में सर्वाधिक शतक:

6 - सनथ जयसूर्या

4-विराट कोहली*

4- कुमार संगकारा

3-शोएब मलिक।

वनडे में शतक बनाने वाले भारत के नंबर 3 और नंबर 4 के खिलाड़ी:

राहुल द्रविड़ और एस तेंदुलकर बनाम केन्या, ब्रिस्टल, 1999

जी गंभीर और विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलकाता, 2009

विराट कोहली और केएल राहुल बनाम PAK, कोलंबो (आरपीएस), 2023।

कोहली ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी और बीच में खराब गेंदों को सबक भी सिखाया। उन्होंने धीमी शुरुआत के बाद लय पकड़ी और शादाब की गेंद पर एक रन के साथ 55 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने 43वें ओवर में इफ्तिखार पर अपना पहला छक्का मारा और फिर इसी ओवर में चौका भी जड़ा।

राहुल ने 45वें ओवर में फहीम पर दो चौकों और एक रन के साथ भारत का स्कोर 300 रन तक पहुंचाया। आईपीएल के दौरान जांघ की चोट और फिर ऑपरेशन के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे राहुल ने नसीम शाह की गेंद पर दो रन के साथ 100 गेंद में शतक पूरा किया।

कोहली 98 रन पूरे करते ही एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 हजार रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बने। उनसे पहले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (18426), श्रीलंका के कुमार संगकारा (14234), ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (13704) और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (13430) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

कोहली ने भी शाहीन की गेंद पर एक रन के साथ 84 गेंद में अपना 47वां शतक पूरा किया। उन्होंने फहीम के पारी के अंतिम ओवर में लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का जड़ा। बारिश के कारण रद्द हुए ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट चटकाने वाले शाहीन (79 रन पर एक विकेट), नसीम शाह (बिना विकेट के 53 रन) और हारिस राउफ (बिना विकेट के 27 रन) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के इस मैच में सिर्फ एक विकेट मिला। राउफ मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आज गेंदबाजी करने नहीं उतरे।