ICC Test Ranking: 6 साल बाद शीर्ष 10 से बाहर पूर्व कप्तान, कोहली टेस्ट रैंकिंग में 13वें स्थान पर खिसके, इस विकेटकीपर ने मारी बाजी

Highlights करीब 6 साल बाद विराट कोहली टॉप 10 से बाहर हुए हैं। तीन साल से शतक नहीं मार पाए हैं। कोहली रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

Virat Kohli ICC Test Ranking: टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत एजबेस्टन के पांचवें टेस्ट में शतक और अर्धशतक लगाने के बाद पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष 5 में शामिल हुए हैं। लेकिन पंत के उदय के बाद भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का पतन शुरू हुआ!

पूर्व कप्तान विराट कोहली रैंकिंग में शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं। कोहली एक बार फिर बल्ले से विफल रहे। 4 पायदान नीचे 13वें स्थान पर खिसक गए। भारत ने पांचवां टेस्ट सात विकेट से गंवा दिया था। करीब 6 साल बाद कोहली टॉप 10 से बाहर हुए हैं। तीन साल से शतक नहीं मार पाए हैं। कोहली रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतिम शतक 2019 में लगाए थे।

Rishabh Pant and Jonny Bairstow break into top 10 🔺

James Anderson moves up 📊



Plenty happening in the latest @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings 👀