Virat Kohli: रन मशीन कोहली की सफलता के पीछे इन तीन लोगों का हाथ, कहा- हमें नियमित अभ्यास कराया, योगदान अविश्वसनीय, नाम और चेहरे याद रखने चाहिए...

Virat Kohli: भारतीय रन मशीन विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव लाने का श्रेय डी राघवेंद्र, नुवान सेनेविरत्ने और दयानंद गरानी की टीम की थ्रोडाउन तिकड़ी को दिया है। नेट पर बल्लेबाजों को अभ्यास कराते समय थ्रोडाउन विशेषज्ञ लंबे चम्मच ऐसे एक क्रिकेट उपकरण की मदद से गेंद को तेज गति से (140-150 किमी प्रति घंटे की सीमा में) फेंकते हैं।

कोहली ने यहां श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय के बाद भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ ‘बीसीसीआई.टीवी’ पर बात करते हुए कहा, ‘‘इन तीनों ने हमें विश्व स्तरीय अभ्यास कराया है। वे नेट पर 145 या 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों की तरह हमारी परीक्षा लेते हैं।

वे हमेशा हमें आउट करने की कोशिश करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे नियमित रूप से हमारी परीक्षा लें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी यह काफी कड़ा लगता है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए यह करियर में अंतर रहा है... मैं एक क्रिकेटर के रूप में इस तरह का अभ्यास शुरू करते समय जहां था और अब मैं जहां हूं।’’

‘रघु’ के नाम से पहचाने जाने वाले कर्नाटक के राघवेंद्र राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से बीसीसीआई से जुड़े और टीम इंडिया में सबसे पहले आए। वह नियमित रूप से दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को थ्रोडाउन का अभ्यास कराते थे। भारत ने 2018 में श्रीलंका के बाएं हाथ के सेनेविरत्ने को टीम से जोड़ा जिससे कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ तैयारी की जा सके।

कोलकाता पुलिस में स्वयंसेवक दयानंद किंग्स इलेवन पंजाब के साथ थे लेकिन 2020 में रघु के कोविड-19 पॉजिटव पाए जाने के बाद उन्हें टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया और वह तब से सहयोगी स्टाफ के स्थाई सदस्य हैं। कोहली ने कहा, ‘‘इन लोगों को काफी श्रेय जाता है जिन्होंने हमें नियमित अभ्यास कराया और उनका योगदान अविश्वसनीय रहा है।

आप लोगों को उनके नाम और चेहरे याद रखने चाहिए क्योंकि हमारी सफलता के पीछे इन लोगों ने काफी मेहनत की है।’’ कोहली का साक्षात्कार ले रहे गिल ने कहा, ‘‘इन तीनों के मिलाकर 1200 से 1500 विकेट होते। वे हमें मैच के दौरान की सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं।’’

