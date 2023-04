IPL 2023: विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी 59 रन की पारी के दौरान क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड

Highlights कोहली ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्रिस गेल के टी20 मैचों में अर्धशतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा पूर्व भारतीय कप्तान के नाम 366 मैचों में 89 अर्द्धशतक हैं, इसमें 48 IPL अर्धशतक शामिल ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज वार्नर टी20 मैचों में 97 अर्धशतकों के साथ नंबर एक पर हैं

IPL 2023:विराट कोहलीआईपीएल 2023 के 27वें मैच के दौरान गुरुवार को 11 अक्टूबर, 2021 के बाद पहली बार आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कप्तान के रूप में वापसी की। यह मुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच मोहाली में खेला गया था। इस मैच में विराट ने आईपीएल 2023 के छह मैचों में अपना चौथा अर्धशतक बनाने के लिए अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और अपनी टीम को जीत के रास्ते पर लौटने में मदद की।

आरसीबी अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आठ रनों से हार गई थी, लेकिन मोहाली में टीमें विराट कोहली के नेतृत्व में वापसी की और शिखर धवन की अगुवाई वाली पंजाब की टीम को 24 रनों से हराया। आरसीबी के लिए विराट ने 47 गेंदों में 59 रन बनाए और उन्होंने फाफ डु प्लेसिस (56 गेंदों में 84 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 137 रन जोड़े।

Virat Kohli in IPL 2023:



- 82* (49) Vs MI.

- 21 (18) Vs KKR.

- 61 (44) Vs LSG.

- 50 (34) Vs DC.

- 6 (4) Vs CSK.

- 59 (47) Vs PBKS.



- A great start to the season by King - 4 fifties in 6 matches! pic.twitter.com/Jn8MArrnVZ