Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score: किंग कोहली के खिलाफ सभी हथियार फेल?, जोश हेजलवुड ने कहा- स्टंप्स के सामने, ऑफ स्टंप के बाहर और शॉट गेंद डाले लेकिन

Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score LIVE: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने रविवार को कहा कि उनके गेंदबाजों ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली के खिलाफ दूसरी पारी में स्टंप्स के सामने, ऑफ स्टंप के बाहर और शॉट गेंदों के साथ कुछ और पैंतरे अपनाये लेकिन उनकी कोई भी योजना कारगर नहीं रही। कोहली ने 143 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी खेली। भारत ने छह विकेट पर 487 पर अपनी दूसरी पारी घोषित की जिससे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का अनुभव जैसा लक्ष्य मिला।

भारत ने दिन के समापन से पहले ऑस्ट्रेलिया के 12 रन तक तीन विकेट झटक लिये। हेजलवुड ने माना कि उनकी टीम को इस मैच को बचाने के लिए किसी करिश्मे की जरूरत होगी। हेजलवुड ने दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘ हमने कुछ योजनाओं पर काम किया। उन्होंने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। वह शानदार खिलाड़ी है।

हमने उसके खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की योजना को काफी देर तक आजमाया। हमने विकेटों को निशाना बनाकर गेंदबाजी की , शॉट गेंदों का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिये। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। कोहली ने इस नाबाद शतकीय पारी से महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड दिया।

हेजलवुड ने दूसरी पारी में 21 ओवर में 84 रन दिये। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने भारतीय पारी के दौरान 290 रन खर्च किये और सिर्फ चार विकेट लिये। हेजलवुड ने कहा,‘‘ यह मैदान में एक मुश्किल दिन था। शायद हमारे आंकड़े भी यही दर्शाते है। उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया और कुछ बड़ी साझेदारियां की। हमारे लिए यह मुश्किल दिन था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ नयी गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी लेकिन अगर एक बार उस मुश्किल समय को पार कर लेते है तो बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। आज दिन के आखिर में हालांकि हमने देखा की गेंद को असामान्य उछाल मिल रही है और हमारे बल्लेबाजों को कल इस पर नजर रखनी होगी।

लक्ष्य का पीछा करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर हेजलवुड ने कहा कि अब सब कुछ बल्लेबाजों के ऊपर है और वह खुद आराम करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ मेरी नजरें अब अगले टेस्ट पर है कि इन बल्लेबाजों के खिलाफ हम क्या योजना बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में अब सारी जिम्मेदारी बल्लेबाजों के ऊपर है।’’