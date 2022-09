Virat Kohli Asia Cup 2022: पोंटिंग से आगे निकले कोहली, 71 शतक और 522 पारी, 100 शतक के साथ तेंदुलकर सबसे आगे, यहां देखें टॉप 5 बल्लेबाज

Highlights एशिया कप सुपर फोर चरण के अपने आखिरी मैच में दो विकेट पर 212 रन बनाये। रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने 61 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने धमाकेदार पारी खेली। 53 गेंद में शतक पूरा किया।

Virat Kohli Asia Cup 2022: विराट कोहली के नाबाद शतक की मदद से भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर फोर चरण के अपने आखिरी मैच में दो विकेट पर 212 रन बनाये। कोहली 61 गेंद में 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 122 रन बनाकर नाबाद रहे।

रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने 61 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने धमाकेदार पारी खेली। 53 गेंद में शतक पूरा किया। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग से आगे निकल गए। रिकी ने 71 शतक 668 पारी में बनाए थे। कोहली ने 522 पारी में 71 शतक पूरे किए। टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 100 शतक के साथ सबसे आगे हैं।

विराट कोहली का शतक का इंतजार खत्म हुआ और उनके 122 रन की मदद से भारत ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ औपचारिकता के मुकाबले में दो विकेट पर 212 रन बनाये। कोहली ने 61 गेंद में 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 122 रन की नाबाद पारी खेली । यह नवंबर 2019 के बाद उनका पहला और करियर का 71वां शतक है ।

इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली और अब वह सचिन तेंदुलकर से पीछे हें । नियमित कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया और उनकी जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने 41 गेंद में 62 रन बनाये । उन्होंने कोहली के साथ पहले विकेट के लिये 76 गेंद में 119 रन जोड़े ।

The wait is over! 🤩



Kohli scores a stunning century against Afghanistan 👏#INDvAFG | #AsiaCup2022https://t.co/Zp9oBIHLnV — ICC (@ICC) September 8, 2022

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकः

100 सचिन तेंदुलकर (782 पारी)

71 विराट कोहली (522)

71 रिकी पोंटिंग (668)

63 कुमार संगकारा (666)

62 जैक्स कैलिस (617)।

सभी टी20 में विराट कोहली का सर्वोच्च स्कोरः

122(61)* बनाम अफगानिस्तान 2022

113(50) आरसीबी बनाम पीबीकेएस बेंगलुरु 2016

109(55) आरसीबी बनाम जीएल बेंगलुरु 2016

108(58)*आरसीबी बनाम आरपीएस बेंगलुरु 2016

100(63)*आरसीबी बनाम जीएल राजकोट 2016

100(58) आरसीबी बनाम केकेआर कोलकाता 2019।

T20Is में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाम Afg

105* वी कोहली दुबई

99* एल राइट कोलंबो

91 पी स्टर्लिंग देहरादून।

कोहली ने मनचाही दिशा में शॉट्स खेले और चिर परिचित फॉर्म में लौटने के संकेत दिये । दूसरे छोर पर राहुल ने भी आत्मविश्वास से भरी पारी खेली । दोनों सलामी बल्लेबाजों ने स्पिनरों खासकर राशिद खान को संभलकर खेला ।

.@imVkohli put on a show to score his maiden T20I ton & was our top performer from the first innings of the #INDvAFG#AsiaCup2022 match.



A summary of his outstanding knock 🔽 pic.twitter.com/B7uzeQ6y0w — BCCI (@BCCI) September 8, 2022

कोहली ने अपनी पारी में बेहतरीन स्वीप शॉट भी लगाये खासकर मुजीबुर रहमान को लगाया स्ट्रोक दर्शनीय था । उन्हें आठवें ओवर में डीप में मोहम्मद नबी ने जीवनदान भी दिया । भारत ने दस ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बनाये ।

कोहली ने तेज गेंदबाज फरीद अहमद की गेंद पर पूल शॉट खेलकर शतक पूरा किया । उन्होंने शतक लगाने के बाद हेलमेट उतारा और अपनी चेन को चूमा । उन्होंने फजलहक फारूकी को दो छक्के और एक चौका लगाकर भारत को 200 के पार पहुंचाया।