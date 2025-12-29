टीम में विराट कोहली नहीं?, 321 रन बनाकर दिल्ली ने मारी बाजी, सौराष्ट्र को 7 गेंद पहले 3 विकेट से मात, नहीं चले कप्तान ऋषभ पंत

Vijay Hazare Trophy Tournament: त्यागी (49 रन, 45 गेंद) और नवदीप सैनी (नाबाद 34) ने सातवें विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी करके दिल्ली के लिए चार अंक सुनिश्चित किए।

Highlightsकोहली ने पहले दो मैच में शतक और अर्धशतक जड़कर दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छह जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में भी खेलेंगे।दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हालांकि प्रभावित करने में नाकाम रहे और 26 गेंद में 22 रन बनाए।

Vijay Hazare Trophy Tournament: सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया के आक्रामक अर्धशतकों से दिल्ली ने सोमवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप डी मैच में सौराष्ट्र को तीन विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में खेल रही दिल्ली की टीम ने 321 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांश (78 रन, 45 गेंद) और तेजस्वी (53 रन, 51 गेंद) की पारियों की बदौलत 48.5 ओवर में सात विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सौराष्ट्र ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज विश्वराजसिंह जडेजा की 104 गेंद में 115 रन की पारी और रुचित अहीर 65 गेंद में 95 रन की पारी बदौलत 50 ओवर में सात विकेट पर 320 रन बनाए। कोहली ने पहले दो मैच में शतक और अर्धशतक जड़कर दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छह जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में भी खेलेंगे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हालांकि प्रभावित करने में नाकाम रहे और 26 गेंद में 22 रन बनाकर चिराग जानी की गेंद पर जय गोहिल को कैच दे बैठे। प्रियांश ने चेतन सकारिया की गेंद पर आउट होने से पहले आयुष दोसेजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी भी की।

दिल्ली ने 13.2 ओवर में 115 रन पर दो विकेट गंवा दिया थे लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने के बावजूद रन गति को बनाए रखा। तेजस्वी ने पंत के साथ पांचवें विकेट के लिए 48 और हर्ष त्यागी के साथ छठे विकेट के लिए 40 रन की उपयोगी साझेदारियां की। त्यागी (49 रन, 45 गेंद) और नवदीप सैनी (नाबाद 34) ने सातवें विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी करके दिल्ली के लिए चार अंक सुनिश्चित किए।

दिल्ली की टीम तीन मैच में 12 अंक के साथ ग्रुप डी में शीर्ष पर चल रही है। आंध्र को ओडिशा के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आंध्र की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अनुभवी गेंदबाजों बिपलव सामंत्रेय (36 रन पर तीन विकेट) और गोविंदा पोद्दार (36 रन पर तीन विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने 49.2 ओवर में 221 रन पर सिमट गई।

आंध्र की ओर से एसडीएनवी प्रसाद ने 66 जबकि सौरभ कुमार ने 47 रन बनाए। ओडिशा ने इसके जवाब में ओम टी मुंडा (91) और और गोविंदा पोद्दार (89) के अर्धशतक से 43.4 ओवर में चार विकेट पर 223 रन बनाकर जीत दर्ज की। रेलवे ने एक अन्य मैच में सेना को 84 रन से शिकस्त दी।

रेलवे ने सात विकेट पर 365 रन बनाने के बाद सेना को 281 रन पर सिमेट दिया। हरियाण ने भी गुजरात को 26 रन से हराया। हरियाणा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन पर सिमट गई जिसके जवाब में गुजरात की टीम भी 273 रन पर ढेर हो गई।

