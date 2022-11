Vijay Hazare Trophy Tournament 2022: सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को फाइनल मुकाबला, असम-कर्नाटक बाहर, देखें वीडियो

Highlights कप्तान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 5 विकेट से हराकर बाहर कर दिया। महाराष्ट्र ने असम को 12 रन से हराया।

Vijay Hazare Trophy Tournament 2022: पूर्व चैंपियन सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच 2 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 5 विकेट से हराकर बाहर कर दिया। महाराष्ट्र ने असम को 12 रन से हराया।

महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 350 रन बनाए। महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 168 रन की पारी खेली। कप्तान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 पर टीम आउट हो गई। सौराष्ट्र ने 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की।

