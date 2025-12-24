Vijay Hazare Trophy: 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, वैभव धमाका, 84 गेंद 190 रन, 16 चौके और 15 छक्के, 50 ओवर, 6 विकेट और 574 रन?

Highlights Vijay Hazare Trophy: अंडर-19 एशिया कप 2025 में 95 गेंदों में 171 रन बनाकर भी सुर्खियां बटोरीं। Vijay Hazare Trophy: अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Vijay Hazare Trophy: सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े।

नई दिल्लीः विजय हजारे ट्रॉफी की बुधवार को शानदार शुरुआत हुई। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सितारों की वापसी को भी पीछे छोड़ते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा और लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में तिहरे अंक तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। महज 14 साल और 272 दिन के सूर्यवंशी ने लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे तेज शतक भी दर्ज किया।

वह सिर्फ अनमोलप्रीत सिंह के 2024 में पंजाब के लिए बनाए गए 35 गेंदों के शतक से पीछे हैं। संयोग से यह शतक भी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही बना था। 84 गेंद में 190 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। बिहार की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 574 रन बनाए। सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों में 190 रन बनाए।

इस युवा बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन सिर्फ इसी टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है। सूर्यवंशी अब तक विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल, युवा वनडे, युवा टेस्ट और भारतीय टीम 'ए' के ​​लिए शतक बना चुके हैं। उन्होंने अंडर-19 एशिया कप 2025 में 95 गेंदों में 171 रन बनाकर भी सुर्खियां बटोरीं।

भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने कौशल का अद्भुत नजारा पेश करते हुए बुधवार को यहां बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे प्लेट ग्रुप मैच में 84 गेंदों में 190 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल हैं। इस 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया। इस तरह से वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारतीय रिकॉर्ड पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े।

उन्होंने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन के बाद किया। इस प्रारूप में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क (29 गेंद) के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2023-24 के सत्र में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (31 गेंद) के नाम पर है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में यह कारनामा किया था। सूर्यवंशी के नाम अब सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।