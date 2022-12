Vijay Hazare Trophy 2022: विजय हजारे ट्रॉफी पर सौराष्ट्र ने किया कब्जा, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights महाराष्ट्र कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सौराष्ट्र के शेल्डन जैक्सन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। महाराष्ट्र कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली।

Vijay Hazare Trophy 2022: विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से पस्त कर कप पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 248 रन बना सके। महाराष्ट्र कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली।

रुतुराज गायकवाड़ ने 131 गेंद में 108 रन बनाए। कोई और खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। सौराष्ट्र की टीम ने 46.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 249 रन बनाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। शेल्डन जैक्सन ने 136 गेंद में 133 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

A match-winning ton from @ShelJackson27

A hat-trick from Chirag Jani

A valiant hundred from @Ruutu1331



Here's how the action unfolded in the #VijayHazareTrophy#Final as Saurashtra clinched the title 🏆 #SAUvMAH | @mastercardindia



Match Highlights 🔽https://t.co/7iQ2LsJVCTpic.twitter.com/RxUEtsBQyq — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 2, 2022

महाराष्ट्र कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सौराष्ट्र के शेल्डन जैक्सन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। जयदेव उनादकट की धारदार गेंदबाजी की। महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बाद में क्रमश: उत्तर प्रदेश, असम और सौराष्ट्र के खिलाफ शतकीय पारी खेली।

गायकवाड़ टीम के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल सके थे लेकिन फिर भी उन्होंने टूर्नामेंट के 5 मैचों में ही 660 रन ठोक दिये हैं। इसमे एक ओवर में सात छक्के लगाने का लिस्ट ए रिकॉर्ड भी शामिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस मैच में 220 रन बनाये और फिर असम के खिलाफ सेमीफाइनल में 168 रन की पारी खेली।