Team India Victory Parade: जुगनू की तरह चमके फैंस, देखें वीडियो

Highlights Video Team India Victory Parade: Fans housefull: मरीन ड्राइव पर चारों तरफ सिर्फ फैंस ही फैंस नजर आ रहे थे VIDEO Wankhede Stadium Team India Victory Parade: सोशल मीडिया पर भी कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं

Team India Victory Parade Video: जब जीत लड़कर मिली हो तो जश्न भी शानदार ही होता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मुंबई में, यहां पर टीम इंडिया को देखने के लिए फैंस का सैलाब उमड़ा। यहां पर जुगनू की तरह फैंस चमक रहे थे। मरीन ड्राइव पर चारों तरफ सिर्फ फैंस ही फैंस नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर भी कई फोटो और वीडियो वायरल हुई।

Mumbai | Thousands of cricket fans gather at #MarineDrive, cheer for #TeamIndia#VictoryParade#T20WorldCuppic.twitter.com/NYCnVkIIDI — The Times Of India (@timesofindia) July 4, 2024

टीम इंडिया के खिलाड़ी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, सिराज हाथ में विश्व कप की ट्रॉफी लेकर फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।

VIDEO OF THE DAY from Wankhede Stadium… The Roar of Team India is going to give Indians Goosebumps for generations! 🇮🇳🙌#VictoryParade |#Mumbai#MarineDrivepic.twitter.com/KNmQpibVgX — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) July 4, 2024

सभी बेहद खुश थे, और इतनी तादाद में फैंस को देखकर भावुक भी हुए। मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक रोड शो चला। बस में सवार थे टीम इंडिया के खिलाड़ी, साथ में उनके चल रहे यह भारतीय फैंस।

What a site at the marine drive and at the Wankhede stadium. Love it. Proud of our boys and to the fans big big 🤗 🤗 pic.twitter.com/BWaUDwlyqt — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 4, 2024

गजब का नजारा पूरा देश देख रहा था। मरीन ड्राइव पर युवाओं ने टीम इंडिया के लिए गीत गाए और 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। वानखेड़े में जश्न, नाचे चैंपियंस वानखेड़े में जश्न के बीच, बीसीसीआई ने विश्व विजेता खिलाड़ियों के लिए 125 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की। इस दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम में ढोल की धुन पर थिरके।

No True CRICKET Fan Will Fan Pass without liking this Iconic post 🔥



The streets of Mumbai will never forget 🇮🇳



Jay Shah | Virat Kohli | Rohit Rohit#VictoryParade#IndianCricketTeam#RohitShama#MarineDrive#Hardikpandiya#T20WorldChampion#Wankhedepic.twitter.com/NBpVaKUIxW — WORLD CUP FOLLOWER (@BiggBosstwts) July 4, 2024

इसके बाद टी-20 विश्व कप 2024 विजेता टीम इंडिया ताज होटल पहुंची।जीत लिया टीम इंडिया ने खिताब 29 जून को वेस्टइंडीज में टीम इंडिया ने 17 साल बाद क्रिकेट फैंस को तोहफा दिया। क्रिकेट फैंस के साथ पूरा देश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गदगद हुआ।

#IndianCricketTeam#VictoryParade#WankhedeStadium#ViratKohli#CaptainRohitSharma#MarineDrivepic.twitter.com/tpNpc58f1a — 🏏CricketFeed (@CricketFeedIN) July 4, 2024

दरअसल, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में आयोजित टी ट्वेंटी विश्व कप में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत की इस जीत ने जहां 17 साल का ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म किया वहीं, टीम ने दिखा दिया की वह आईसीसी इवेंट में सिर्फ अच्छा प्रदर्शन ही नहीं बल्कि, ट्रॉफी भी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है। टीम की जीत के बाद इंडियन टीम एयर इंडिया के विमान में सवार होकर वेस्टइंडीज से गुरुवार को भारत लौटी।

It’s no longer the Queen’s Necklace in Mumbai.



It’s now Mumbai’s JAADU KI JHAPPI…#VictoryParadepic.twitter.com/UPdscCONxA — MAHI BISHNOI (@MahiBishnoi99) July 4, 2024

दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सहित अन्य खिलाड़ी खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। इसके बाद टीम इंडिया प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मिले। यहां पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बारी बारी रूबरू हुए। यहां से टीम का अगला टारगेट मुंबई था। जहां फैंस का सैलाब उमड़ा हुआ था। सुबह से ही मरीन ड्राइव पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था।