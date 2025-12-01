VIDEO: कोहली ने ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर को इग्नोर करने के बाद होटल में टीम इंडिया के केक कटिंग सेलिब्रेशन में नहीं लिया हिस्सा

रांची: रविवार को टीम इंडिया के जीत के जश्न में एक ड्रामैटिक मोड़ आ गया, जब सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए, जिसमें विराट कोहली केक कटिंग सेरेमनी में शामिल हुए बिना ही आगे बढ़ गए। कहा जा रहा है कि यह घटना रांची में पहले वनडे में टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराने के कुछ देर बाद हुई।
टीम होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल जीत का जश्न मनाने के लिए केक काटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में होटल के स्टाफ को भी देखा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सेरेमनी होटल ने ही ऑर्गनाइज़ की थी। जब दूसरे खिलाड़ी कप्तान के आस-पास चीयर कर रहे थे, विराट कोहली लॉबी में आए, उन्होंने सेलिब्रेशन देखा, लेकिन बुलाने के बाद भी नहीं रुके। वह अपने टीममेट्स को पीछे छोड़कर सीधे एलिवेटर की तरफ चले गए।
अजीब रिएक्शन
इस घटना से सोशल मीडिया पर विराट कोहली के अजीब रिएक्शन को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं। JSCA स्टेडियम से एक और क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें विराट कोहली ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को ड्रेसिंग रूम में घुसते समय पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया। इस घटना से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए।
इस बीच, मैदान पर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त लेने के लिए एक मज़बूत ऑल-राउंड प्रदर्शन किया। विराट कोहली के ODI में 52वें शतक की मदद से भारत 349 रन का मज़बूत टोटल बनाने में कामयाब रहा। रोहित शर्मा ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और 57 रन बनाए।
सीरीज़ में 1-0 से आगे
टारगेट का पीछा करते हुए, साउथ अफ्रीका 332 रन तक पहुंच गया, क्योंकि कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने आखिरी ओवरों में अहम सफलताएं दिलाईं। सोशल मीडिया पर टीम में अंदरूनी तनाव की खबरों वाले कई वीडियो सामने आ रहे हैं। फैंस की नजरें इस बात पर होंगी कि रायपुर और विशाखापत्तनम में बाकी दो ODI मैचों में टीम का माहौल कैसा रहता है।