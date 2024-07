Video: मुंबई में रोहित शर्मा के घर उनके बचपन के दोस्तों ने किया भव्य स्वागत, किया ग्रैंड सैल्यूट

Highlights रोहित शर्मा टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने 8 मैचों में 36.71 की औसत और 156.70 की औसत से 3 अर्द्धशतक सहित 257 रन बनाए टी20 विश्वकप 2024 जीतने के बाद, रोहित ने टीम इंडिया के लिए टी20आई से संन्यास की घोषणा की

मुंबई: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का गुरुवार को मुंबई में शानदार टी20 विश्व कप 2024 विजय परेड के बाद घर लौटने पर उनके बचपन के दोस्तों ने भव्य स्वागत किया। मुंबईवासियों ने उस समय उत्साह दिखाया जब टीम इंडिया ने मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली छत वाली बस परेड निकाली, जहाँ खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा सम्मानित किया गया। 2 किलोमीटर की परेड ने मुंबई के यातायात को रोक दिया।

यहां मुंबई ब्यॉय रोहित शर्मा को भारी समर्थन मिला क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को दूसरी बार टी20 विश्व कप जिताया, जिसमें उनकी पहली जीत 2007 में टूर्नामेंट के उद्घाटन संस्करण में आई थी, जिसमें रोहित भी शामिल थे। वानखेड़े स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2024 की शानदार विजय परेड और अन्य समारोहों के बाद, रोहित शर्मा अपने घर आए, जहाँ उनके दोस्त उनका भव्य स्वागत करने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे।

वायरल हुए एक वीडियो में, रोहित शर्मा को अपने मुंबई स्थित आवास पर पहुँचते हुए देखा जा सकता है, जहाँ उन्होंने अपने दोस्तों को उनका स्वागत करने के लिए इंतजार करते देखा। भारतीय कप्तान के दोस्तों और उनके मुंबई इंडियंस टीम के साथी तिलक वर्मा ने उन्हें सलामी दी और गले लगाया।

VIDEO OF THE DAY.❤️



- Captain Rohit Sharma's childhood friends gave him a grand welcome after won T20 World Cup Trophy at Mumbai. 🥹🏆pic.twitter.com/WLqN7ovN8w