MS Dhoni Viral Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक फैंस को ऑटोग्राफ देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपने एक फैंस को उसके टी-शर्ट की बैकसाइड पर ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं। फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि एमएस धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

वे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आते हैं और जब वह मैदान में उतरते हैं तो चारों तरफ उनके फैंस उनका जोरदार तरीके से अभिवादन करते हैं। क्रिकेट मैदान से दूर प्रशंसकों के साथ उनकी बातचीत के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। उनका यह ताजा वीडियो भी इसी क्रम में आया है।

धोनी अगली बार 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में दिखाई देंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को होनी है। रांची में जन्मे विकेटकीपर बल्लेबाज ने आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करना जारी रखा है, जो टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, टी20 लीग का 16वां संस्करण आईपीएल में धोनी का आखिरी हो सकता है। सुपर किंग्स ने नीलामी से पहले वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को प्रसिद्ध रूप से रिलीज़ किया और उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ के बीच एक स्थान दिया।

