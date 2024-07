VIDEO: रिंकू-सूर्या की गेंदबाजी ने श्रीलंका की बजाई बैंड, देखें भारत-श्रीलंका मैच का फुल वीडियो

Highlights India vs Sri Lanka 3rd T20 Highlights: सुपर ओवर में जीता भारत, श्रीलंका हारा सीरीज

India vs Sri Lanka 3rd T20 Highlights Super Over: भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली, आखरी दो ओवर में कप्तान ने पहले रिंकू सिंह को गेंद थमाई और आखरी ओवर में खुद गेंदबाजी की और मैच को सुपर ओवर में ले गए। नए कप्तान सूर्यकुमार यादव (पांच रन पर दो विकेट) और रिंकू सिंह (तीन रन पर दो विकेट) ने हार की कगार पर पहुंचने के बाद अंतिम दो ओवर में शानदार गेंदबाजी करके मैच टाई कराया और फिर वाशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर में सिर्फ एक रन दिया जिससे भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को हराकर 3-0 से सूपड़ा साफ किया। अंतिम दो ओवर में जब मेजबान टीम को सिर्फ नौ रन की दरकार थी तब रिंकू (तीन रन पर दो विकेट) और सूर्यकुमार (पांच रन पर दो विकेट) ने आठ रन देकर चार विकेट चटकाते हुए श्रीलंका को आठ विकेट पर 137 रन पर रोककर मुकाबले को टाई कराया। सुंदर ने सुपर ओवर में पहली चार गेंद पर कुसाल परेरा (00) और पथुम निसांका (00) को आउट करके श्रीलंका को एक रन ही बनाने दिया। यह रन कुसाल मेंडिस ने बनाया।

सूर्यकुमार ने इसके बाद महीश तीक्षणा की पहली की गेंद पर चौका जड़कर भारत को जीत दिला दी। बारिश के कारण एक घंटा विलंब से शुरू हुए मैच में श्रीलंका की टीम कुसाल मेंडिस (43) की पथुम निसांका (26) के साथ पहले विकेट की 58 और कुसाल परेरा (46) के साथ दूसरे विकेट की 52 रन की साझेदारी से 16वेंओवर में एक विकेट पर 110 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन गेंदबाजों ने पासा पलट दिया। भारत की तरफ से स्पिनरों सुंदर और रवि बिश्नोई ने भी क्रमश: 23 और 38 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। भारत ने इससे पहले नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और तीक्षणा (28 रन पर तीन विकेट) तथा वानिंदु हसरंगा (29 रन पर दो विकेट) की फिरकी के जादू के सामने टीम नौ विकेट पर 137 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। उन्होंने रियान पराग (26) के साथ छठे विकेट के लिए 54 रन जोड़कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा। अंतिम ओवरों में सुंदर (25) और बिश्नोई (नाबाद 08) ने आठवें विकेट के लिए 32 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर रहे चामिंदु विक्रमसिंघे (17 रन देकर एक विकेट), असिथा फर्नांडो (11 रन पर एक विकेट) और रमेश मेंडिस (26 रन पर एक विकेट) ने भी एक-एक विकेट चटकाया। अब तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला दो अगस्त से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली जाएगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका को निसांका और कुसाल मेंडिस ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 35 रन जोड़े।

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝟏𝐎𝐍𝐒 🇮🇳🏆



First of many 🙌👏#SonySportsNetwork#SLvINDpic.twitter.com/j8Ebnm2UT9