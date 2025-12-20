Highlights VIDEO: जीत की खुशी में आधी रात रोमांटिक ड्राइव पर हार्दिक और माहिका!

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में ज़बरदस्त जीत दर्ज कर फैन्स को जश्न का मौका दे दिया। मैदान पर इस जीत के हीरो बने हार्दिक पंड्या, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से माहौल पूरी तरह बदल दिया। हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतक जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। खास बात यह रही कि मैच से पहले हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका से एक दिलचस्प वादा किया था—पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का। और जैसे ही बल्लेबाज़ी शुरू हुई, हार्दिक ने वादा निभाते हुए पहली गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।

मैच जीतने के बाद हार्दिक का अंदाज़ कुछ अलग ही नजर आया। जीत की खुशी में वह आधी रात को माहिका के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। सामने आए वीडियो में हार्दिक खुद गाड़ी चलाते दिखे, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में जीत का सुकून साफ झलक रहा था। ये पल उनके लिए बेहद खास थे, जिन्हें वह माहिका के साथ एंजॉय करते नजर आए। फैन्स ने भी इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया और कहा कि ऐसी रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद जश्न तो बनता ही है। मैदान पर धमाका और मैदान के बाहर सुकून—हार्दिक का यह अंदाज़ फैन्स को खूब पसंद आ रहा है।