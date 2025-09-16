VIDEO: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बौखलाहट में लाइव टीवी पर सूर्यकुमार यादव को दी गाली

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता मैदान के बाहर तब और भी बदतर हो गई जब हाल ही में मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर सूर्यकुमार यादव को "सुअर" कह दिया। यह घटना रविवार को दुबई में चल रहे एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान द्वारा टॉस के दौरान और मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद हुई।

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सूर्यकुमार के इस कृत्य के बाद, शोएब अख्तर और राशिद लतीफ जैसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने भारतीयों पर निशाना साधा, लेकिन यूसुफ से कमतर कोई नहीं। समा टीवी पर एक पैनल चर्चा में, एंकर के बार-बार समझाने के बावजूद, यूसुफ ने भारतीय कप्तान को "सुअर" कह दिया।

यूसुफ ने कहा, "ये फिल्मी दुनिया से निकल नहीं रहे हैं। हर बार फिल्म ही चल रही है वहां। ये सुअरकुमार जो है। इसने जो हरकत की है। इंडिया को देखो शर्म आनी चाहिए, जिस तरह जीते की कोशिश कर रहे हैं ये। अंपायर को साथ में लाके। रेफरी के जरिए टार्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी गई है। हम लोग आउट करते थे, तो वो उंगली ही नहीं उठती थी। पता नहीं, बांध देते थे हाथ।"

Pakistani cricketer Yusuf Yohana who went through Halala to become Mohammad Yusuf, calls SKY "Suar". These disgusting fellas want India to help them revive their cricket. mfs pic.twitter.com/G2QoENWBIQ — Mihir Jha (@MihirkJha) September 16, 2025

दरअसल, यूसुफ ने मैच में अंपायरिंग पर भी सवाल उठाए क्योंकि कई फैसले भारत के पक्ष में गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 20 ओवर में 127/9 रन ही बना सका। जवाब में, भारत ने बिना किसी परेशानी के सात विकेट से जीत हासिल की। ​​सूर्यकुमार 27 रन बनाकर नाबाद रहे।

पीसीबी के प्रयास व्यर्थ

मैच के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की गई। बोर्ड ने जिम्बाब्वे के रेफरी पर आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

यह शिकायत तब आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, कई रिपोर्टों के अनुसार, आईसीसी ने पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया। हालाँकि भारत पहले ही सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अगले दौर में पहुँचने के लिए यूएई के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी।