VIDEO: फैंस ने रोहित शर्मा से पूछा- भाई IPL में कौनसी टीम? भारतीय कप्तान ने कहा- कौनसा चाहिए बोल?, फैंस बोला- RCB में आ जाओ यार

Viral Video: आईपीएल 2025 के लिए देश -विदेश के खिलाड़ियों की नीलामी होने को है। इस बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे या नहीं, इस पर अभी अटकलें जारी हैं। भारत के कप्तान पिछले साल दिसंबर में फ्रैंचाइज़ी के चौंकाने वाले कप्तान कॉल के बाद, 2024 सीज़न के अंत में एमआई छोड़ देंगे। अटकलों के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के संभावित कदम की अफवाह बढ़ गई। लेकिन जब रोहित को चिन्नास्वामी में एक दर्शक के साथ एक चैट के दौरान इस कदम को करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इस सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

एक फैंस ने रोहित शर्मा से चिल्लाते हुए पूछा रोहित भाई आईपीएल में कौनसी टीम? इस पर भारतीय कप्तान ने बोला, कौनसा चाहिए बोल? फैंस ने तुरंत जवाब में कहा- आरसीबी में आ जाओ यार। हालांकि इसके बाद रोहित शर्मा ने आगे जवाब नहीं दिया और वह चले गए। रोहित 2013 और 2023 के बीच मुंबई टीम के कप्तान थे, जिसके दौरान फ्रैंचाइज़ी ने आईपीएल का खिताब पांच बार उठा लिया और लीग में सबसे सफल टीम भी थी। हालांकि, मुंबई के साथ भविष्य की ओर देख रहा है, और पिछले कुछ सत्रों में बल्ले के साथ रोहित की घटती हुई रिटर्न के बीच, हार्डिक पांड्या के साथ 2024 सीज़न के लिए कप्तान के रूप में जाने का फैसला किया।

Fan: "Which team in the IPL"



Rohit Sharma replied "Where do you want"



Fan: "Come to RCB"



Typical Rohit Sharma 😄👌 pic.twitter.com/A4XHZF8A3p