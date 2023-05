टी20 फ्रेंचाइज लीग में एक ओवर में बने 46 रन, यकीन नहीं आता तो देखिए यह वीडियो

Highlights कुवैत में केसीसी फ्रेंड्स मोबाइल टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के मैच के दौरान 1 ओवर में 46 रन बने एनसीएम इन्वेस्टमेंट और टैली सीसी के बीच एक मैच में एनसीएम के वासु ने हरमन की गेंदबाजी में 46 रन बनाए

नई दिल्ली: एक ओवर में कोई अधिकतम कितने स्कोर बन सकते है? अगर कोई कहे कि एक ओवर में 46 रन बनाए जा सकते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे? सुनने में भले ही अकल्पनीय लगे, लेकिन यह एक टी20 मैच में हुआ है। कुवैत में केसीसी फ्रेंड्स मोबाइल टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के मैच के दौरान 1 ओवर में 46 रन बने।

एनसीएम इन्वेस्टमेंट और टैली सीसी के बीच एक मैच में एनसीएम के वासु ने हरमन की गेंदबाजी में 46 रन बनाए। सबसे पहले, हरमन ने नो-बॉल के साथ शुरुआत की और उन्हें छक्का लगा। इसके बाद उन्होंने चौका खाया। अगली पांच गेंदों में उन्होंने लगातार पांच छक्के लगाए, जिनमें से एक नो बॉल थी। ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगा। ओवर में कुल रनों की संख्या 46 हो गई।

Getting 46 runs in an over is not possible right? Right? Wrong! Watch this absolute bonkers over now.

