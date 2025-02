Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: विदर्भ के खिलाफ मुंबई और मजबूत?, भारत के सलामी बल्लेबाज को किया शामिल, काटेगा बवाल

Highlights Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: यशस्वी जायसवाल को प्रारंभिक टीम में जगह मिली थी। Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: अंतिम सूची में वह जगह नहीं पा सके। Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है जो यात्रा नहीं करेंगे।

Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को विदर्भ के खिलाफ आगामी रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए मुंबई टीम में शामिल किया गया है। मुंबई ने कोलकाता में खेले गए क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को 152 रन से हराया था। सेमीफाइनल 17 फरवरी से खेला जायेगा। जायसवाल और शिवम दुबे को चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है जो यात्रा नहीं करेंगे। जायसवाल को प्रारंभिक टीम में जगह मिली थी लेकिन अंतिम सूची में वह जगह नहीं पा सके।

उन्होंने इस सत्र में एकमात्र रणजी मैच जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेला था जिसमें वह चार और 26 रन ही बना सके और मुंबई को अप्रत्याशित पराजय झेलनी पड़ी। यश राठौड़ के शतक के बाद तेज गेंदबाज नचिकेत भूटे और ऑफ स्पिनर हर्ष दुबे के तीन-तीन विकेट की बदौलत विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के चौथे दिन तमिलनाडु को 198 रन से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।

विदर्भ का अंतिम चार में मुकाबला 17 फरवरी से गत विजेता मुंबई से होगा। इन्हीं दोनों टीम के बीच पिछले सत्र का फाइनल खेला गया था। राठौड़ की 213 गेंद में 11 चौकों से 112 रन की पारी और दुबे (64 रन, 104 गेंद, छह चौके, दो छक्के) के साथ उनकी छठे विकेट की 120 रन की साझेदारी की। राठौड़ ने 55 रन से आगे खेलते हुए 16 प्रथम श्रेणी मैच में पांचवां शतक पूरा किया।

कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक जमाया और तेज गेंदबाज रॉयस्टन डायस ने पांच विकेट हासिल किए जिसकी मदद से गत चैंपियन मुंबई ने मंगलवार को यहां हरियाणा को 152 रन से हराकर शान के साथ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रहाणे ने चौथे दिन सुबह अपनी पारी 88 रन से आगे बढ़ाई तथा जल्द ही अपने प्रथम श्रेणी करियर का 41वां शतक पूरा किया।

उन्होंने 180 गेंद का सामना कर 108 रन बनाए जिसमें 13 चौके शामिल हैं। मुंबई ने उनकी इस शानदार पारी की बदौलत अपनी दूसरी पारी में 339 रन बनाकर हरियाणा के सामने 354 रन का लक्ष्य रखा । हरियाणा की टीम किसी भी समय लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में नहीं दिखी। उसकी टीम केवल 201 रन बनाकर आउट हो गई।

मुंबई की तरफ से डायस ने 39 रन देकर पांच विकेट जबकि शार्दुल ठाकुर ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। हरियाणा के केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें सलामी बल्लेबाज लक्ष्य दलाल (64) और सुमित कुमार (62) भी शामिल थे जिन्होंने अर्धशतक बनाए। मुंबई ने अपनी पहली पारी में 315 रन बनाकर हरियाणा को 301 रन पर आउट करके 14 रन की मामूली बढ़त हासिल की थी।

मुंबई ने सुबह अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 278 रन से आगे बढाई। रहाणे ने सुमित कुमार और अंशुल कंबोज पर चौके लगाकर अपना स्कोर 99 रन पर पहुंचाया और फिर एक रन लेकर इस सत्र का अपना पहला शतक पूरा किया। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद मुंबई की पारी समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कल के अविजित बल्लेबाज शिवम दुबे (48) दो रन से अर्धशतक से चूक गए। मुंबई ने अपने आखिरी पांच विकेट 10 ओवर में 25 रन के अंदर गंवाए।