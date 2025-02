Varun Chakravarthy IND vs ENG: 9.85 की औसत से 14 विकेट?, अंग्रेज खिलाड़ी को स्पिन जादू से झकझोरा, वनडे में रोहित और गंभीर ने बुलाया

Highlights मंगलवार को भारतीय टीम के नेट सत्र के दौरान ट्रेनिंग और गेंदबाजी करते देखा गया। तीन एकदिवसीय और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। समयसीमा 12 फरवरी तक है और ऐसे में वह चयन के लिए मजबूत दावेदार बने हुए हैं।

Varun Chakravarthy IND vs ENG: फॉर्म में चल रहे रहस्यमयी स्पिनर वरूण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की एकदिवसीय टीम से जुड़ गए हैं क्योंकि टीम प्रबंधन चाहता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का यह गेंदबाज ‘अपनी लय बनाए रखे’। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैच की श्रृंखला में बल्लेबाजी की अनुकूल पिचों पर 9.85 के प्रभावशाली औसत से 14 विकेट लेने के लिए श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए चक्रवर्ती को इसी टीम के खिलाफ तीन एकदिवसीय और इसी महीने शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। चक्रवर्ती को मंगलवार को भारतीय टीम के नेट सत्र के दौरान ट्रेनिंग और गेंदबाजी करते देखा गया।

Fielding Drills with a twist 😉



T Dilip, Axar Patel and Abhishek Sharma team up with our partners Campa Cola & Atomberg to give them a glimpse of #TeamIndia’s fielding drill and compete for the coveted fielding medal 🏅@akshar2026 | @IamAbhiSharma4 | @atomberg_techpic.twitter.com/3HA7GqyCTg