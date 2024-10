गौतम गंभीर की इस सोशल मीडिया पोस्ट को देख यूजर्स का चढ़ा पारा, कहा- ये 'दोहरा मापदंड' नहीं चलेगा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप का विज्ञापन करने के बाद काफी आलोचनाओं का शिकार हो गए हैं। गंभीर ने सोशल मीडिया पर Real11 का विज्ञापन पोस्ट किया और कुछ ही मिनटों में उनके फॉलोअर्स ने उन्हें 'बेटिंग ऐप' का प्रचार करने के लिए आड़े हाथों लिया। गंभीर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ T20I में भी अपना दबदबा बनाए रखेगा। Real11official के साथ तीन मैचों की सीरीज का आनंद लें। यस/नो में अपनी राय साझा करें और तुरंत नकद पुरस्कार प्राप्त करें।"

Hopefully, India will continue their domination against Bangladesh in T20Is as well. Enjoy the three-match series with @Real11official. Share your opinion in a Yes/No and avail instant cash rewards.



Download Link - https://t.co/jFv1ZXcBhp

Signup Code- GAMBHIR & GET ₹100 pic.twitter.com/SFmrSCsQCt