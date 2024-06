USA vs SA, T20 World Cup 2024: पहली बाधा पार, पहले डी कॉक ने बॉलर को किया बेदम, फिर रबाडा ने किया तहस-नहस, दक्षिण अफ्रीका 18 रन से जीता

Highlights USA vs SA, T20 World Cup 2024: एसोसिएट देश ने छह विकेट पर 176 रन बनाकर साहस दिखाया। USA vs SA, T20 World Cup 2024: डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। USA vs SA, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एंड्रीज़ गॉस ने कमाल की पारी खेली।

USA vs SA, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व कप सुपर-8 में पहली बाधा पार की। अफ्रीकी टीम ने टी20 विश्व कप के ग्रुप 2 सुपर आठ मैच में 18 रन से जीत हासिल की। संयुक्त राज्य अमेरिका को हराया। पहले क्विंटन डी कॉक ने 40 गेंद में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एंड्रीज़ गॉस ने कमाल की पारी खेली। भले ही टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जुझारू जब्बा दिखाकर चेतावनी दी।

गॉस ने 47 गेंदों में पांच छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 80 रनों की नाबाद पारी खेली और अंतिम ओवर तक अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में बल्लेबाजी के अनुकूल डेक पर भी 195 रन का पीछा करना दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका फुस्स हो गया। एसोसिएट देश ने छह विकेट पर 176 रन बनाकर साहस दिखाया।

गौस ने हरमीत सिंह (38, 22 गेंद, 2x4s, 3x6s) मीटर के साथ छठे विकेट के लिए अविश्वसनीय 91 रनों की साझेदारी की। स्टीवन टेलर (14 गेंदों पर 24, 4x4, 1x6) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शीर्ष पर शुरुआत में ही माहौल तैयार कर दिया, लेकिन नितीश कुमार (8), कप्तान आरोन जोन्स (0), कोरी एंडरसन (12) और शयान जहांगीर (3) जैसे अन्य खिलाड़ी थे। ) बल्ले से फ्लॉप हो गए।

