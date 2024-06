USA VS IND T20 World Cup 2024: सूर्यकुमार और दुबे ने कमाल किया, रोहित बोले-रन बनाना पहाड़ पर चढ़ना..., सुपर आठ में पहुंचकर राहत...

Highlights USA VS IND T20 World Cup 2024: अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोका। USA VS IND T20 World Cup 2024: भारत ने 18.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। USA VS IND T20 World Cup 2024: मैन ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने नौ रन देकर चार विकेट लिये।

USA VS IND T20 World Cup 2024: भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में अमेरिका को तीन विकेट से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की की। अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोकने के भारत ने 18.2 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 111 रन बनाए, जो सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर है। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अमेरिका के खिलाफ जीत पर कहा कि यह काफी टफ था। यहां पर रन बनाना काफी मुश्किल है। हमने धैर्य बनाए रखा और साझेदारी हासिल की। सूर्या और दुबे ने कमाल का प्रदर्शन किया। रोहित ने मैच में कड़ी टक्कर देने के लिए अमेरिका के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए, ‘अमेरिका में कई खिलाड़ी के साथ हम खेल चुके हैं। उनके क्रिकेट की विकास को देखकर मैं खुश हूं, हमने उन्हें एमएलसी में खेलते हुए देखा है।

वे कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी पहचान बना रहे हैं।’ रोहित ने इस मौके पर कहा कि सुपर आठ में पहुंचने के बाद वह राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन न्यूयॉर्क के इस मैदान पर परिस्थितियां काफी मुश्किल थी। उन्होंने कहा, ‘अर्शदीप ने शानदार शुरुआत की। हम गेंदबाजी में अपने विकल्पों को परखना चाहते थे इस लिये दुबे ने भी गेंदबाजी की।’

उन्होंने कहा, ‘सुपर आठ में पहुंचना बड़ी राहत है लेकिन यहां खेलना आसान नहीं था। यहां हर मैच का रुख किसी भी टीम की ओर हो सकता था।’ टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक के बाद छह अंकों के साथ भारत सुपर आठ में पहुंच गया। अमेरिका तीन मैच में चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 10 रन तक विराट कोहली (शून्य) और कप्तान रोहित शर्मा (तीन) के विकेट गंवा दिया था।

दोनों को बायें हाथ के तेज गेंदबाज सौरव नेत्रवलकर (18 रन पर दो विकेट) ने आउट किया। सूर्यकुमार यादव 49 गेंद में नाबाद 50 रन की पारी खेल एक छोर संभाले रखा। उन्होंने ऋषभ पंत (18) के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी के बाद दुबे के साथ मिल कर टीम को जीत दिलायी।

सूर्यकुमार ने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये तो वहीं दुबे ने 35 गेंद की पारी में एक चौका और एक छक्का जड़ा नाबाद 31 रन का योगदान दिया। मैन ऑफ द मैच अर्शदीप का यह प्रदर्शन टी20 विश्व कप में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 2014 में मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन पर चार विकेट लिये थे। अर्शदीप को हार्दिक पंड्या का अच्छा साथ मिला जिन्होंने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट चटकाये। अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।