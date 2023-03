USA Major League Cricket 2023: आईपीएल की 4 टीम एमएलसी से जुड़ी, दिल्ली कैपिटल्स ने सत्य नडेला से हाथ मिलाया, जुलाई में शुरू, जानें सबकुछ

Highlights दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स यहां भी धमाल करेंगे। टीम का नाम सिएटल ओरकास रखा गया है। ओर्का एक ‘किलर व्हेल’ है जो सिएटल के आसपास समुद्र में पाई जाती है।

USA Major League Cricket 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 4 टीम अमेरिका में नई टी20 फ्रेंचाइजी लीग मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) से जुड़ गई है। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स यहां भी धमाल करेंगे।

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला और जीएमआर ग्रुप (दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने यूएसए की मेजर लीग क्रिकेट की सिएटल फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस टीम का नाम सिएटल ओरकास रखा गया है।

