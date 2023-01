उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर शेयर की अस्पताल की तस्वीर जहां भर्ती हैं ऋषभ पंत, यूजर्स ने किया ट्रोल

Highlights उर्वशी रौतेला ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की एक तस्वीर को पोस्ट किया ट्विटर पर बिना किसी का नाम लेते हुए लिखा, मैं आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती हूं

Urvashi Rautela: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को बुधवार को देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया, जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनके इलाज का जिम्मा ले लिया। अब भारतीय क्रिकेटर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। पंत को नए अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के कुछ दिन बाद, उर्वशी रौतेला ने मुंबई के इस चर्चित हॉस्पिटल की एक तस्वीर को पोस्ट किया।

यहां उन्होंने अस्पताल की तस्वीर के अलावा और कुछ भी मेंसन नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल की तस्वीर को शेयर किया, तो इसके जवाब में प्रशंसकों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। अभिनेत्री ने ट्विटर पर बिना किसी का नाम लेते हुए लिखा, मैं आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती हूं।

I pray for you & your family’s wellbeing. — URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) December 30, 2022

दीपिका नारायण नाम की ट्विटर यूजर्स ने उवर्शी रौतेला से कहा कि आपको उनका नाम टैग करना चहिए।

If you feel this is absolutely sick & @UrvashiRautela needs to be finally called out for it, please tag her and say #GetWellSoonUrvashi



RT pic.twitter.com/ms8RKm2ZCG — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) January 5, 2023

वॉयस फॉर मेन इंडिया नाम ट्विटर हैंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भारत में पुरुषों के पास जुनूनी महिलाओं के खिलाफ कोई सहारा नहीं है।

तनय नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं, यह लोकप्रियता पाने की एक सस्ती ट्रिक है। वह ठीक नहीं है और बड़े हादसे से गुजरा है। यह कोई मनोरंजन नहीं है। यह एक मानसिक उत्पीड़न है।

Such a Cheap Tricks For Fame . He is Not Well went Through a Major accident . This is Not entertainment anymore this is mental Harassment !#RishabhPant#UrvashiRautelapic.twitter.com/R3VzCKAxb0 — Tanay (@tanay_chawda1) January 5, 2023

एक यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ऐसी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी, बस अटेंशन और एंगेजमेंट के लिए ऋषभ पंत के नाम का इस्तेमाल कर रही है।