United Arab Emirates vs Pakistan, 2nd Match: यूएई के खिलाफ 207 रन बनाकर हारते-हारते बचा पाकिस्तान, गिरते-पड़ते 31 रन से जीता

Highlights सलमान अली आगा ने लगातार दूसरी बार टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 207 रन बनाए। हसन अली ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए।

United Arab Emirates vs Pakistan, 2nd Match: सैम अयूब और हसन नवाज के तूफानी अर्धशतकों की मदद से पाकिस्तान ने टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला में संयुक्त अरब अमीरात को 31 रन से हरा दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अयूब ने 38 गेंदों पर 69 रन बनाए जबकि नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली जिसमें छह छक्के शामिल हैं।

कप्तान सलमान अली आगा ने लगातार दूसरी बार टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 207 रन बनाए। यूएई की तरफ से तेज गेंदबाज सगीर खान ने 44 रन देकर तीन विकेट लिए। मध्यक्रम के बल्लेबाज आसिफ खान ने यूएई के लिए अपने 50वें टी-20 मैच का जश्न 35 गेंदों पर 77 रन की आक्रामक पारी के साथ मनाया।

लेकिन उनके अलावा केवल कप्तान मोहम्मद वसीम (33) ही कुछ योगदान दे पाए। पाकिस्तान ने नियमित अंतराल में विकेट लेकर यूएई को आखिर में आठ विकेट पर 176 रन पर रोक दिया। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए।

बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज़ (21 रन देकर दो विकेट) ने भी किफायती गेंदबाजी की, जबकि सलमान मिर्जा और अयूब ने एक-एक विकेट लिया। दोनों टीमें नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले त्रिकोणीय श्रृंखला में कम से कम एक बार फिर से आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट की तीसरी टीम अफगानिस्तान है।