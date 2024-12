Under 19 Women's T20 Asia Cup: 4 ओवर, 10 रन और 4 विकेट?, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर फाइनल में टीम इंडिया

Highlights भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को नौ विकेट से हराया था। बांग्लादेश और श्रीलंका को मात दी, नेपाल के खिलाफ मैच बेनतीजा रहा। कप्तान मानुदी एन (33) ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी।

Under 19 Women's T20 Asia Cup: भारत ने अंडर 19 महिला टी20 एशिया कप में अपना अपराजेय अभियान जारी रखते हुए श्रीलंका को चार विकेट से हराकर शुक्रवार को फाइनल में प्रवेश कर लिया। आयुषी शुक्ला ने भारत के लिये चार ओवर में दस रन देकर चार विकेट लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम को नौ विकेट पर 98 रन पर रोक दिया। पारुणिका सिसोदिया ने दो विकेट लिये। श्रीलंका के लिये सिर्फ सुमुदु निसांसाला (21) और कप्तान मानुदी एन (33) ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी।

भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज ईश्वरी असवारे तीसरी ही गेंद पर आउट हो गई। लेकिन जी कमलिनी (28) और जी त्रिशा (32) ने टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को नौ विकेट से हराया था। इसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका को मात दी जबकि नेपाल के खिलाफ मैच बेनतीजा रहा।