UAE vs USA Score: 22.1 ओवर, 10 विकेट और 49 रन, अमेरिका ने यूएई को 243 रन से हराया

UAE vs USA Score: संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएई को 49 पर ढेर कर मैच 243 रन से जीत लिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू 2025 का आयोजन हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 292 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 22.1 ओवर में 10 विकेट पर 49 रन बना सकी। अमेरिका के सैतेजा मुक्कमल्ला और मिलिंद कुमार ने शानदार शतकीय पंच पूरे किए। मुक्कमल्ला ने 149 गेंद में 137 रन बनाए। 10 चौके और 3 छक्के मारे। मिलिंद ने 125 गेंद में 123 रन बनाए। 11 चौके और 1 छक्के मारे।

टीम ने 24 मैचों में 18 जीत हासिल की हैं। अमेरिका की टीम 36 अंक लेकर शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर यूएई 19 मैचों में चार जीत और 15 हार के साथ अंतिम स्थान पर है। यूएसए के सौरभ नेत्रवलकर ने 8 ओवर में 4 मेडन के साथ 4 रन देकर 3 विकेट लिए। रुशिल उगरकर ने 8.1 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट लिए।

यूएई और यूएसए 28 अक्टूबर को भी आमने-सामने हुए थे। जहां यूएसए ने चार विकेट से जीत हासिल की थी। यह टीम नेपाल की मौजूदगी वाली मौजूदा त्रिकोणीय सीरीज में अपराजित है। यूएसए तालिका में शीर्ष पर है और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 तालिका में शीर्ष 4 में लगभग पक्का है, जिससे विश्व कप 2027 क्वालीफायर के लिए उसका सीधा क्वालीफिकेशन सुनिश्चित हो जाएगा।