UAE vs Oman: एशिया कप में यूएई ने ओमान को हराकर भारत को सुपर 4 में पहुंचाया

UAE vs Oman:एशिया कप में सोमवार को यूएई ने पड़ोसी ओमान को आसानी से हरा दिया, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और भारत को सुपर 4 में जगह दिलाई। दोनों सलामी बल्लेबाजों के अर्धशतकों की बदौलत 172/5 का बड़ा स्कोर बनाने के बाद, यूएई ने पावरप्ले में ही चार विकेट चटकाकर अपने विरोधियों को शुरुआत में ही चित कर दिया। ओमान की टीम 18.4 ओवर में 130 रनों पर ढेर हो गई। जुनैद सिद्दीकी ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ओमान की कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुईं।

पावरप्ले में, यूएई ने सावधानी से शुरुआत की - परिस्थितियों का जायज़ा लेने के बाद ही मज़बूत शुरुआत की। इसके उलट, ओमान स्कोरबोर्ड के दबाव में लड़खड़ा गया और जल्दी ही अपने विकेट गंवा दिए। पावरप्ले में सिर्फ़ 41 रन पर चार विकेट गंवाने के साथ, 173 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की ओमान की उम्मीदें पूरी होने से पहले ही धूमिल हो गईं।

अबू धाबी में भीषण गर्मी के बीच पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने पर, यूएई को अहमद ने शुरू में ही दो कड़े ओवर फेंककर मुश्किल में डाल दिया। कई बार खुलकर खेलने की कोशिशों के बावजूद ओमान ने जल्दी ही नियंत्रण बना लिया।

यूएई ने चौथे ओवर में बाजी पलट दी जब अलीशान शराफू ने दो चौके लगाकर मैच का रुख बदल दिया - उन्होंने शाह फैजल की गेंद पर पहले तो चौका जड़ा और फिर पॉइंट की तरफ गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। पिच का जायज़ा लेने के बाद, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम भी आक्रामक तेवर में आ गए और उन्होंने आमिर कलीम के अगले ओवर में तीन चौके जड़े।

शराफू ने अपनी गति बनाए रखी और हसनैन शाह की गेंद पर ऑफ साइड में लगातार तीन चौके जड़कर पावरप्ले का अंत किया। यूएई ने पारी का पहला छक्का शराफू के साथ जारी रखा जब उन्होंने समय श्रीवास्तव की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर छक्का जड़ा। दूसरा छक्का दो गेंद बाद ही आया जब वसीम ने लॉन्ग-ऑफ पर एक क्लीन बोल्ड कैच लपका।

ओमान को सफलता नहीं मिली और वसीम को जीवनदान मिला जब हम्माद मिर्जा ने लॉन्ग-ऑन बाउंड्री पर एक कैच को गलत समझा। ओमान की लचर फील्डिंग जारी रही और अगले ओवर में वसीम का कैच फिर छूट गया जब अहमद ने स्क्वायर लेग पर एक आसान सा ऊंचा कैच लपका। हालाँकि, सफलता ओमान को दो गेंद बाद ही मिली जब शराफू, जो अभी-अभी पचास रन पूरे कर रहे थे, जितेन रामानंदी की गेंद पर बोल्ड हो गए।

वसीम एलबीडब्ल्यू के एक करीबी प्रयास से बच गए, लेकिन आसिफ खान श्रीवास्तव की एक गुगली को अपने स्टंप्स पर मारकर जल्दी ही आउट हो गए। ओमान ने कुछ कड़े ओवर तो खेले, लेकिन वसीम अपनी टीम को पटरी पर बनाए रखने में कामयाब रहे और 15वें ओवर में एक छक्के के साथ अपना पचासवां रन पूरा किया।

मुहम्मद ज़ोहैब की तेज़ गेंदबाज़ी ने यूएई को आगे बढ़ाया जबकि वसीम ने दूसरे छोर पर स्थिरता बनाए रखी। दोनों की 49 रनों की साझेदारी सिर्फ़ 29 गेंदों पर पूरी हुई और ज़ोहैब द्वारा धीमी शॉर्ट गेंद पर पुल करने से चूकने के बाद भी, यह साझेदारी टूटने के बाद भी, हर्षित कौशिक के आने से यूएई की पारी में और तेज़ी आई और उन्होंने 19वें ओवर में लगातार दो छक्के और एक चौका जड़ा।

आखिरी ओवर में सिर्फ़ आठ रन बने, जिसमें वसीम खुद रन आउट हो गए और अगली ही गेंद पर राहुल चोपड़ा आउट हो गए, फिर भी यूएई 172/5 का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए, ओमान को शुरुआत में ही झटका लगा जब जुनैद सिद्दीकी ने पहले ही ओवर में आमिर कलीम को मिड-ऑफ पर कैच करा दिया।

दूसरे विकेट का मौका तब हाथ से निकल गया जब दो गेंद बाद मुहम्मद जवादुल्लाह ने हम्माद मिर्ज़ा को आउट कर दिया। विकेट की गति पर काम करते हुए, जतिंदर सिंह ने लगातार तीन बार तेज़ ड्राइव से ऑफ़-साइड में गैप ढूँढे, लेकिन अगले ही ओवर में एक छोटी गेंद को स्टंप पर मारकर आउट हो गए - जिससे सिद्दीक़ को दूसरा विकेट मिला।

वसीम अली और हम्माद मिर्ज़ा के लगातार ओवरों में आउट होने के बाद ओमान को और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर यूएई ने रन आउट का मौका नहीं गँवाया होता तो हालात और खराब हो सकते थे। ध्रुव पाराशर ने एक कड़ा ओवर फेंका, जिसमें एलबीडब्ल्यू के दो प्रयास ठुकरा दिए गए, जिससे यूएई के लिए एक बेहतरीन बॉलिंग पावरप्ले का समापन हुआ।

शाह फैसल ने छक्का जड़कर दो गेंद बाद आउट होने से पहले एक बड़ा छक्का जड़कर धोखा दिया। आधी टीम के आउट होने के बाद, आर्यन बिष्ट और विनायक शुक्ला ने रनगति रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गेंदें खर्च करनी पड़ीं।

बाउंड्री कम और दूर-दूर तक होने के कारण, यूएई ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जवादुल्लाह ने बिष्ट का ऑफ स्टंप उखाड़कर 36 गेंदों में 38 रनों की साझेदारी का अंत किया और फिर अपने अगले ओवर में जितेन रामानंदी को आउट किया।