UAE League: बिग बैश और आईएलटी20 में खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, बीबीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

Highlights संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली पहली इंटरनेशनल लीग टी20 में भी भाग लेंगे। बीबीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले लिन ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया से करार किया है। क्रिस लिन ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ करार किया है।

UAE League: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज क्रिस लिन बिग बैश लीग (बीबीएल) और यूएई लीग (आईएलटी20) में धमाका करेंगे। एनओसी मिलने से गतिरोध समाप्त हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने कहा कि 32 वर्षीय बल्लेबाज एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए 14 में से 11 बीबीएल मैच खेलेगा।

क्रिस लिन बिग बैश लीग के 11 मैच खेलेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली पहली इंटरनेशनल लीग टी20 में भी भाग लेंगे। बीबीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले लिन ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया से करार किया है, जिससे वह दोनों टूर्नामेंटों में भाग ले सकें। बिग बैश लीग 13 दिसंबर से 4 फरवरी तक है। ILT20 6 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा।

Start your day right by watching Chris Lynn crunch five sixes in a row at the MCG 🤩 ICYMI, the all-time leading BBL run scorer has signed with the @StrikersBBL for #BBL12 ! 💙✍️ #throwbackthursday pic.twitter.com/pZYlisbTkZ

क्रिकेट आस्ट्रेलिया उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देगा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नियमों के तहत किसी विदेशी लीग में भाग लेने के लिये जरूरी है । लिन ने पिछले सप्ताह गल्फ जाइंट्स टीम के साथ करार किया है। बीबीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिस लिन ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ करार किया है।

The BBL's all-time leading run-scorer will play both in BBL and in the new T20 cricket league in the UAE next year after signing a groundbreaking part-season deal with the Adelaide Strikers.#CricTracker#ChrisLynn#BBL#Cricketpic.twitter.com/2SmSAHl1be