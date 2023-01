U19 Women's T20 WC: स्कॉटलैंड को 83 रन से हराकर सुपर सिक्स में टीम इंडिया, जीत की हैट्रिक के साथ ग्रुप डी में छह अंक लेकर शीर्ष पर, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights भारत ने चार विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया। बायें हाथ की स्पिनर मन्नत ने चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट झटके। ऑफ स्पिनर अर्चना देवी ने 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किये।

U19 Women's T20 WC: मन्नत कश्यप, अर्चना देवी सिंह और सोनम यादव की स्पिन तिकड़ी ने शानदार गेंदबाजी की जिससे भारत ने बुधवार को यहां शुरुआती महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को 83 रन से हराकर सुपर सिक्स में प्रवेश किया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला कर भारत ने अपनी स्टार सलामी बल्लेबाज और कप्तान शेफाली वर्मा (01) का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया। लेकिन गोंगाडी तृषा की 51 गेंद में 57 रन की अर्धशतकीय पारी और श्वेता सहरावत की 10 गेंद में नाबाद 31 रन की पारी से भारत ने चार विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया।

जवाब में बायें हाथ की स्पिनर मन्नत ने चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट झटके जबकि ऑफ स्पिनर अर्चना देवी ने 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किये। इससे भारत ने स्कॉटलैंड की टीम को 13.1 ओवर में 66 रन पर समेट दिया।

जीत की हैट्रिक करने के साथ अपना सुपर सिक्स स्थान पक्का किया। पंद्रह वर्षीय सोनम ने 1.1 ओवर में दो रन देकर एक विकेट झटका। इससे भारत ग्रुप डी में छह अंक लेकर शीर्ष पर रहा। इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात को हराया था।